"No pedimos comodidad, sino que nuestros hijos puedan estudiar": la lucha de una madre sayaguesa para asegurar el transporte escolar en la FP

"Como madre, me resulta difícil aceptar que la respuesta a un joven que quiere seguir formándose sea llegar tarde a clase, marcharse antes de que termine la jornada o depender de una solución particular que muchas familias no pueden asumir". Son las palabras que acompañan el escrito con el que Isabel Cabrera pide a la Delegación Territorial que "reconsidere" la situación del alumnado de Formación Profesional de Sayago que necesita desplazarse a Zamora para cursar sus estudios, ante la inexistencia de una oferta académica más próxima.

El escrito, dirigido al delegado territorial de la Junta en Zamora, apunta que "no podemos pedir a las familias que mantengan su residencia en el medio rural y, al mismo tiempo, obligar a sus hijos a plantearse un cambio de domicilio porque no existe un transporte compatible con sus estudios". Un argumento que le lleva a advertir que "la falta de transporte puede convertirse en un nuevo factor de despoblación".

Por ello, solicita a la Junta que vuelva a estudiar las "alternativas viables" —mediante la adaptación de horarios de la línea Fermoselle-Zamora, refuerzo de autobuses o creación de una ruta específica— para el conjunto del alumnado de los ciclos formativos. "No estamos pidiendo comodidad; estamos pidiendo que nuestros hijos puedan estudiar", añade.

Cabrera recuerda que, si bien existe una línea de transporte regular, sus horarios son incompatibles condicionando tres de las cinco clases diarias. "Por tanto, aunque formalmente exista transporte, en la práctica no existe uno que permita acudir y permanecer durante toda la jornada lectiva", aclara.

La alternativa planteada de una beca o ayuda a los estudios tampoco convence a esta madre que apunta a un "problema de fondo": "Una ayuda económica puede contribuir a sufragar un desplazamiento, pero no crea el servicio necesario. El problema no es únicamente el coste: es la falta de un transporte adecuado o de horarios compatibles con la formación", continúa.

"No voy a parar"

Una solicitud que guarda junto a los otros dos escritos remitidos los días 3 de marzo y 20 de mayo, en este caso a la Dirección Provincial de Educación de Zamora. Ante la previsión de que su hijo no apostaría por los estudios de Bachillerato (que sí puede cursarse en el IES Arribes), Isabel se encontró con el mismo dilema común al de una decena de familias de la zona. Algunos han confiado en familiares para que los menores puedan residir en la capital de lunes a viernes, mientras otros han optado directamente por mudarse al completo a Zamora.

"Yo me vine de Madrid con la idea de vivir y de terminar mis días en Sayago". Tras 23 años, lamenta que "si esto sigue así" con ella serán seis los empadronados que pierda el municipio de Bermillo en el que reside junto a sus padres y su segunda hija.

"No solicito un trato de favor. Solicito que nuestros hijos tengan una posibilidad real de acceder a la formación que necesitan y que el hecho de vivir en una comarca rural no determine sus oportunidades educativas", concluye en su escrito, no sin advertir ya a en palabras a este medio que "no voy a parar".