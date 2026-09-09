Impulso a la restauración de la iglesia de Molacillos: la Diputación aporta una ayuda para las obras

A 250.000 euros asciende la aportación que, en dos anualidades, realizará la Diputación de Zamora para financiar las obras de restauración que se están ejecutando en la iglesia de San Martín de Tours de Molacillos.

La ayuda se enmarca en el compromiso de la institución de reforzar la conservación del patrimonio histórico y cultural de la provincia, reflejado en un convenio de colaboración suscrito con el Obispado de Zamora.

La Junta de Gobierno de la institución provincial ha acordado este miércoles destinar esta ayuda a las obras de rehabilitación de la iglesia de Molacillos, que se distribuye en dos anualidades. Así, este año aportará 125.000 euros, la misma cantidad que desembolsará el próximo ejercicio.

A esta cantidad se suma la aportación del Obispado de Zamora, un total de 113.559 euros, lo que eleva la inversión conjunta destinada a las actuaciones de conservación y rehabilitación del templo a 363.559 euros.

Las obras previstas en la iglesia de San Martín de Tours, que precisaba una intervención urgente para garantizar su conservación, deberán ejecutarse durante los ejercicios 2026 y 2027 y, en todo caso, deberán estar finalizadas antes del 15 de noviembre de 2027.

El Obispado de Zamora es el responsable de llevar a cabo la contratación y ejecución de las obras, así como de la dirección, control y certificación de los trabajos, de acuerdo con los proyectos presentados y aprobados.

Conciertos y exposiciones

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado un convenio de colaboración entre la Diputación y la Fundación Científica Caja Rural para la celebración de conciertos musicales, con una aportación de 40.000 euros con cargo al presupuesto de 2026.El acuerdo permitirá continuar reforzando la colaboración institucional para favorecer la programación musical y el acceso de los ciudadanos a actividades culturales de calidad en la provincia.

Asimismo, se ha aprobado el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Zamora y la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos) para la realización de la exposición temporal «Gaudí y el trencadís», con una aportación de 30.000 euros.

La colaboración contempla los diferentes gastos necesarios para hacer posible la exposición, entre ellos la cartelería, comisariado, transporte, montaje y desmontaje de las obras, seguros, canon de préstamo, producción expositiva, diseño gráfico, elementos museográficos, personal de sala y mediación cultural, equipo técnico y de sonido, reportaje fotográfico, limpieza y otros gastos vinculados a la organización y desarrollo de la muestra durante 2026. La exposición permitirá acercar al público zamorano una propuesta centrada en una de las manifestaciones más reconocibles de la obra de Antoni Gaudí, contribuyendo a ampliar y diversificar la oferta cultural de la provincia.

Por último, la Diputación de Zamora continúa avanzando en la mejora de los medios materiales destinados a garantizar la seguridad vial y la prestación de los servicios públicos provinciales, especialmente en las zonas más expuestas a las condiciones climatológicas adversas durante el invierno.