El amor y la ofrenda de Sayago a la Virgen de Gracia

Villamor de Cadozos ha recibido de nuevo en su ermita a los pueblos de alrededores para celebrar el primer ofertorio de la comarca, con un peregrinaje a la ermita de Gracia por parte de localidades como como Almeida, Carbellino, Pasariegos, Bermillo, Fresno de Sayago o Villar del Buey.

Es a partir de este 9 de septiembre cuando tradicionalmente comienzan, de manera semanal, los ofertorios de toda la comarca durante los dos meses de ofrenda y agradecimiento a la virgen por los frutos cosechados.

La virgen de Gracia, muy venerada en Sayago, el pasado 29 de agosto recibía en su casa a autoridades religiosas y civiles en el Día de la Comarca.En la misma ermita, hoy solo acompañaban a la patrona los fieles de los pueblos de alrededor y el sacerdote, cantándole su himno, la Salve y el Ave María, como es costumbre, durante la comunión.

La misa fue oficiada por Héctor Galán, párroco de Almeida, que habló ante una ermita llena de devotos, pese a haber coincidido este año la fiesta en mitad de semana. Juntos, al terminar la ceremonia acompañaron a la virgen en una procesión por el recinto de la ermita, bajo un cielo soleado y en un clima agradable. Los vecinos destacaban al terminar lo especial de la eucaristía y lo emotivo de las palabras del párraco.

Un día de celebración

La fiesta no termina con la misa. Como es tradición, los sayagueses pasarán tida la jornada alrededor de la ermita, donde esta tarde se celebrará el rosario en honor a la virgen en el que, pese a no ser fin de semana, se espera que acudan fieles de toda la comarca, al igual que ha sucedido por la mañana.

Como broche final a un día tan venerado en Sayago, la fiesta se trasladará por la noche a Villamor de Cadozos, donde se podrá bailar a partir de las 23.00 horas al ritmo de "Yoemi Show", que ofrecerá tanto clásicos como música actual para toda la familia.

Con esto, termina la jornada de fiestas en Villamor de Cadozos que dio comienzo el día 4 de septiembre y se inaugura la temporada de ofertorios en Sayago.