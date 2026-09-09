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Un conductor termina herido en un accidente de tráfico en San Esteban del Molar

Ha ocurrido de madrugada

04/12/2024 Ambulancia del 1-1-2. SOCIEDAD CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA SALAMANCA JCYL

04/12/2024 Ambulancia del 1-1-2. SOCIEDAD CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA SALAMANCA JCYL / JCYL / Europa Press

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O. C.

El incidente ha tenido lugar a las dos de la madrugada del 8 al 9 de septiembre, cuando un turismo volcaba saliendo herido su integrante en el kilómetro 252 de la Autovía del Noroeste (A-6), a la altura de San Esteban del Molar.

Al recibir el aviso, el servicio de Emerfencias del 112 envió una ambulancia de soporte vital básico que trasladó al herido al Hospital comarcal de Benavente, así como a la Guardia Civil de Tráfico, que gestionó la situación en la zona.

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