Un conductor termina herido en un accidente de tráfico en San Esteban del Molar
Ha ocurrido de madrugada
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
O. C.
El incidente ha tenido lugar a las dos de la madrugada del 8 al 9 de septiembre, cuando un turismo volcaba saliendo herido su integrante en el kilómetro 252 de la Autovía del Noroeste (A-6), a la altura de San Esteban del Molar.
Al recibir el aviso, el servicio de Emerfencias del 112 envió una ambulancia de soporte vital básico que trasladó al herido al Hospital comarcal de Benavente, así como a la Guardia Civil de Tráfico, que gestionó la situación en la zona.
- Paga 65 euros de tasa de basura y denuncia que en su pueblo de Zamora es “imposible reciclar correctamente”
- Apenas se veía, era todo selva': la ardua tarea para reconvertir en una ruta de senderismo los bancales abandonados de un pueblo de Zamora
- Vacas sueltas en San Román: los vecinos denuncian la rotura de una tubería por parte de animales que 'campan a sus anchas
- Tomás García, el nómada alistano que salvaguarda la trashumancia: 'Esto ya está perdido; a mí me gusta lo que hago, pero no es rentable
- Da varias vueltas de campana y resulta herido tras chocar contra un corzo en Puebla de Sanabria
- Dos incendios intencionados y uno en investigación durante la tarde de este sábado en Zamora
- GALERÍA | Los pueblos de Zamora también salen a la calle por Ceuta
- El fuego en Zaresa evidencia las carencias del corredor de Roales: el Ayuntamiento reclama tres bocas de incendios