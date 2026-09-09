La brecha del transporte escolar en la Zamora rural llega al pleno de la Diputación: IU exige "igualdad" para los estudiantes

El problema del transporte escolar en el medio rural de Zamora llega al pleno de la Diputación de Zamora. En la sesión convocada para este viernes, Izquierda Unida presentará una moción de urgencia mediante la que exigirá la igualdad en el acceso a la educación de la provincia.

Con la presentación de esta moción, IU instará a la DIputación a que solicite a la Junta transporte escolar con acompañante en toda la educación obligatoria, así como líneas específicas para acceder a la Formación Profesional y flexibilidad en el traslado de alumnos de 0 a 3 años para su escolarización.

Recuerda la formación que la dispersión territorial de la provincia, con 246 municipios con población inferior a 5.000 habitantes repartidos más de 500 pueblos, la política educativa llevada a cabo cuando se implantó la EGB (Educación General Básica) de concentración de escuelas unitarias en centros comarcales, y el proceso de despoblación que continúa en la actualidad, han hecho necesario el transporte escolar para la mayoría del alumnado de zona rural con el fin de acceder a las enseñanzas obligatorias de Primaria y Secundaria.

Sin escuela en el pueblo

Sin embargo, como resalta IU, hay muchos jóvenes de zona rural que no pueden acceder a la enseñanza postobligatoria de Formación Profesional (FP) porque no cuentan con una línea regular de transporte ni escolar, al margen de que también hay niños y niñas de 0 a 3 años que no pueden ser escolarizados en el primer ciclo de Educación Infantil porque no hay escuela en su pueblo.

Según los datos de la Dirección Provincial de Educación, en el presente curso escolar la provincia de Zamora dispone de 251 rutas de transporte escolar para 3.324 alumnos, de las cuales 110 no cuentan con vigilante o acompañante porque trasladan alumnado de ESO y según las normas vigentes en Castilla y león no es necesario para este nivel. En opinión de IU, este alumnado, a partir de los 12 años y en plena adolescencia, aún requiere acompañante en el transporte escolar para evitar conflictos y garantizar la convivencia en esta etapa de la educación.

Además, recuerda que la apertura de Institutos de Educación Secundaria (IES) en las comarcas zamoranas, ha permitido que los jóvenes de zona rural accedan a los estudios de ESO utilizando transporte escolar, y de Bachillerato en el caso de que haya plazas suficientes. Pero la oferta de estudios de FP se circunscribe a las localidades de Zamora, Benavente, Toro y Puebla de Sanabria, donde pueden compartir el transporte escolar con el alumnado de ESO, mientras que los jóvenes de otras zonas rurales no cuentan pueden acceder a ciclos en los IES comarcales de Villalpando, Fuentesaúco, Camarzana de Tera, Bermillo de Sayago y Alcañices y tampoco disponen de transporte regular ni escolar para acceder a las localidades con mayor oferta.

Escuelas infantiles

Respecto a la escolarización del alumnado de 0 a 3 años en los pueblos, los datos para este curso recogen que se escolarizan 962 niños y niñas, de los que hay 220 alumnos en centros de la Junta, 294 en centros privados y 448 en centros de los ayuntamientos, sin especificar cuántos en zona rural. En este sentido, IU apunta que, teniendo en cuenta que en la zona rural no hay centros privados, y que solo Zamora, Benavente y Toro cuentan con escuelas infantiles municipales, la mayoría del alumnado de zona rural no tiene acceso a una educación infantil en condiciones de igualdad y tan solo 26 municipios cuentan con el programa Crecemos.

Los datos revelan, según IU, "tres situaciones de discriminación y desigualdad en los pueblos de Zamora, que deberían evitarse solicitando a la Junta una financiación singular para una situación que requiere habilitar transporte escolar para el acceso a la educación en niveles no obligatorios".

Además, recuerda que la propia Diputación colabora en el transporte de niños y niñas a las competiciones de los juegos escolares en todas las comarcas, por lo que podría implicarse también colaborando con la Junta en el traslado de acceso a niveles de educación no obligatorios.

Por los motivos expuestos, IU solicita a la Diputación que inste a la Junta a la ampliación de acompañante o vigilante de transporte escolar en todos los niveles de enseñanza obligatoria, a la implantación de ciclos formativos relacionados el entorno social y productivo de la zona rural en todos los institutos de la provincia y a establecer rutas escolares de transporte para que los jóvenes que quieren estudiar FP puedan formarse en otras localidades.

Del mismo modo, reclama a la Junta que financiee y autorice un transporte flexible, pero con garantías para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en las localidades con escuelas abiertas o con centros del programa Crecemos. Por último, pide a la Diputación que colabore en la planificación del transporte escolar para niveles no obligatorios y de forma coordinada con los Ayuntamientos afectados, ya que son los que conocen las necesidades de los niños, jóvenes y familias de sus pueblos.