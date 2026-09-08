La Reina de los Mirandeses sale a la calle

La Raya de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) vivió uno de los días más importantes del año a nivel mariano de convivencia y hermandad en la población de La Póvoa, perteneciente al Concelho de Miranda do Douro, para venerar a Nuestra Señora la Virgen del Nasso, una de las Siete Hermanas hispanolusas y Reina de los Mirandeses.

La Virgen del Nasso cuenta con uno de los santuarios marianos más importantes de la Península Ibérica, a nivel de patrimonio material e inmaterial. Según la leyenda, pasada de padres a hijos y de abuelos a nietos generación tras generación, el origen de esta devoción a la Madre de Dios en un descampado situado junto a un camino romano y medieval, es muy antigua pues ya en el periodo Astur los soldados de la Reconquista le rendían homenaje allí a la Virgen María.

Existen cuadros muy valiosos en el interior del majestuoso templo en cuyo interior existen hasta cinco capillas diferentes y un altar monumental para la celebración de misas y eucaristías.

La festividad principal de la Virgen del Nasso, que incluye la romería transfronteriza, se celebra los días 6, 7 y 8 de septiembre, con otras celebraciones solemnes el primer domingo siguiente a la Pascua de Resurrección, Oficio General el último sábado de agosto, y el Jubileo el primer domingo de noviembre, el tercer domingo de Cuaresma y el día 25 de marzo.

La “Póvoa”, en mirandés “Prouba”, una población cercana a tierras alistanas, ya existía en el año 1332, pues aparece en documentos rubricados por el rey Alfonso IV. Si bien su patrono es San Sebastiao (San Sebastián), su cita religiosa es desde tiempo inmemorial con miles de devotos españoles y portugueses en la romería de la Virgen del Nasso.

Fue una aldea siempre importante, allá por 1864 ya tenía 329 habitantes, pero sus momentos de mayor esplendor poblacional llegarían con el inicio del siglo XX, cuando superó los 400 vecinos. Tierra de emigrantes, muchos de sus hijos terminaron buscándose la vida y el progreso en Francia y actualmente suma en torno a 150 residentes y unas 94 viviendas.

A diferencia con sus Hermanas de la Virgen de la Luz (Constantim), Virgen de la Salud (Alcañices) y La Riberiña (Quintanilha), en la Virgen del Nasso, el mercado internacional apenas tiene protagonismo, incrementándose los rituales religiosos y romeros, así como los actos de convivencia y hermandad entre los romeros a nivel culinario y gastronómico.

El día 6 de septiembre se cerraba la novena, iniciada el 29 de agosto, con una procesión desde la iglesia parroquial de La Póvoa hasta el Santuario del Nasso donde se celebró la eucaristía. En el día grande brillaba con luz propia la misa de acción de gracias y la procesión.

Tras los actos religiosos, para la tarde y la noche se programó una intensa velada con las actuaciones de “Chamamusical” (Paulo Fernandes), “Kalhambeke” y Arkadia”. En los días previos habían actuado los Pauliteiros de la Povoa y los grupos musicales NV3, Hermanos Coragem y Brisa do Marao.

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Con la veneración el 8 de septiembre de la Virgen del Nasso en La Povoa y la Virgen de Árboles, patrona de la Tierra de Alba, en Carbajales, las Siete Hermanas de España y Portugal cerrarán su ciclo romero mariano anual el día 11 de septiembre con la Virgen de la Encarnación en la ermita campestre del paraje de Valverde en Villalcampo.