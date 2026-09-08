Rehabilitar antiguos cuarteles de la Guardia Civil: una opción para paliar el problema de la vivienda en pueblos de Zamora

Analizar los principales retos y oportunidades relacionados con el cambio demográfico, la movilidad y la calidad de vida en el medio rural. Con este objetivo, Fermoselle y Bermillo han acogido sendos seminarios participativos organizados por el Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, socio del proyecto europeo Replace, en los que los vecinos participantes y autoridades locales han propuesto alternativas para paliar el problema de la vivienda o frenar la despoblación del medio rural.

Uno de los puntos críticos analizados durante los encuentros y apuntados por los residentes fue la dificultad para acceder a una vivienda. Para reactivar el mercado inmobiliario, tal y como se propuso en las jornadas, se planteó la posibilidad de rehabilitar antiguos cuartes de la Guardia Civil con el fin de que, infraestructuras en desuso, tengan un uso residencial o comunitario.

A nivel económico y laboral, los participantes subrayaron el compromiso de la población local para acoger a nuevos residentes, aunque también mostraron su predisposición a formar y emplear a trabajadores para favorecer su arraigo al territorio.

Educación

Además, para frenar la migración de jóvenes y recién llegados, los asistentes a los seminarios participativos propusieron implantar titulaciones de Formación Profesional (FP) adaptadas a nichos de empleo en el medio rural, en este caso, a la comarca de Sayago, aunque también apuntaron la necesidad de mejorar el transporte y las comunicaciones entre municipios.

Durante los debates, en los que participaron residentes e investigadores, ambas partes analizaron diversos "obstáculos cotidianos", tales como la brecha digital, las dificultades que afrontan los pequeños negocios locales y la necesidad de potenciar el asociacionismo y la cooperación entre municipios.

Del mismo modo, los encuentros sirvieron para plantear una reflexión sobre la distancia entre la toma de decisiones administrativas y la realidad de los pueblos, así como sobre la "visión bucólica" que frecuentemente se proyecta desde los entornos urbanos hasta el campo, pero sin conocer sus carencias estructurales.

Vecinos participan en los encuentros con los investigadores de la Universidad desplazados a Sayago. / Cedida

Los encuentros, en los que se ha aplicado la metodología de investigación participativa diseñada por el consorcio del proyecto europeo, han servido para recoger información cualitativa de primera mano, con el fin de formular recomendaciones basadas en evidencias que ayuden a mitigar la despoblación y promover un desarrollo sostenible en áreas periféricas.

Los seminarios participativos celebrados en Fermoselle y Bermillo de Sayago fueron conducidos por los profesores del departamento de Geografía de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Josefina Domínguez Mújica, Juan Manuel Parreño Castellano, Cristóbal Mendoza Pérez y Mercedes Ángeles Rodríguez Rodríguez.

Metodología y objetivos

El objetivo del proyecto europeo Replace es analizar cómo la inmovilidad espacial afecta a las áreas no metropolitanas marginadas. La iniciativa busca aprovechar estos flujos para impulsar el desarrollo local alternativo, la construcción cooperativa de capital humano, el bienestar y la sostenibilidad.

A través de una metodología estructurada en cinco fases, Replace abarca, desde el desarrollo de herramientas empíricas y encuestas representativas, hasta el análisis de 12 áreas en 6 países europeos. Mediante la creación en “laboratorios comarcales” y metodologías visuales, el proyecto aspira a reformular las narrativas existentes sobre el medio rural y reforzar el sentido de pertenencia, tanto de la población nativa como de las personas recién llegadas.