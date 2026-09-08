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"Vamos a pelear": el PSOE cifra en una decena los alumnos de FP afectados por la falta de ruta escolar entre Sayago y Zamora

El procurador socialista Iñaki Gómez pide a la Junta que cumpla el mandato de las Cortes para asegurar la equidad educativa independientemente del lugar de residencia: "No puede ser que una persona tenga menos derechos porque viva en el medio rural"

Parada inteligente de Buscyl en Bermillo de Sayago.

Parada inteligente de Buscyl en Bermillo de Sayago. / Cedida

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E. V.

El procurador provincial socialista en las Cortes de Castilla y León, Iñaki Gómez, ha asegurado que "vamos a pelear" para que la Junta de Castilla y León cumpla con la Proposición No de Ley que serviría para habilitar una ruta de transporte escolar específica entre Sayago y Zamora de la que podrían beneficiarse una decena de alumnos de la comarca matriculados en diferentes ciclos formativos.

La iniciativa, impulsada por el Grupo Socialista y aprobada el 7 de marzo de 2025 en el Parlamento autonómico, instaba a la Junta a adoptar las decisiones necesarias para que los alumnos que cursen un Grado Medio de Formación Profesional en centros públicos de la comunidad tengan derecho al servicio de transporte escolar gratuito.

Para Gómez, la falta de servicio resulta "especialmente doloroso por dos motivos: uno, porque las Cortes instaron en su día a la Junta a resolver este problema, no solo el puntual de los alumnos de Sayago, sino el de toda la comunidad. Y lo segundo es porque denunciamos en mayo que las familias ya estaban detrás de este asunto".

Lamenta que con esta decisión, la Delegación Territorial y la Inspección Educativa den "carpetazo a un problema básico: Estamos diciendo que lo que queremos es fijar población en el territorio y no solo no llevamos la Formación Profesional al territorio, sino que negamos el transporte a los alumnos", añade.

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Considera que "la pelea" pasa por asegurar la equidad educativa más allá de la localidad de residencia: "No puede ser que una persona tenga menos derechos porque viva en el medio rural". La formación socialista zamorana cifra en una decena el número de alumnos afectados en la comarca, si bien este podría aumentar al extenderlo a otras zonas de la provincia.

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