El fuego en Zaresa evidencia las carencias del corredor de Roales: el Ayuntamiento reclama tres bocas de incendios

Tras el fuego originado el pasado 3 de agosto en la planta de tratamiento de residuos Zaresa, el Ayuntamiento de Roales del Pan ha decidido solicitar a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) la instalación de bocas de incendios en el corredor industrial, con el fin de garantizar una rápida y eficaz intervención de los servicios de extinción en el caso de que se registren otros incidentes en empresas asentadas en la zona y la protección de los vecinos del pueblo.

Así lo ha confirmado el alcalde de la localidad, David García Montes, quien ha asegurado que la exigencia de adecuar tres nuevas bocas de incendios en el corredor industrial fue aprobada en el último pleno celebrado en el Ayuntamiento.

El mandatario municipal justificó la necesidad de ampliar los medios para actuar ante posibles incendios en que, cuando se originó el de la planta de residuos, “no teníamos permiso” de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para captar agua desde una tubería que discurre de forma paralela a las instalaciones de Zaresa y que Somacyl habilitó para garantizar el suministro a la fábrica de Freigel.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha solicitado ya a Somacyl la adecuación de una boca de incendio enfrente de las instalaciones de la planta de Freigel, otra en el entorno de Zaresa y la tercera junto a una empresa de piensos de la localidad.

Para el alcalde, las bocas de incendios solicitadas son imprescindibles para reforzar la seguridad en el corredor industrial y garantizar una rápida intervención de los medios de extinción, además de minimizar daños en fuegos como el declarado en la planta de residuos. De hecho, reconoció que, si la zona hubiera contado con un hidrante para conectar las mangueras, “no se hubiera quemado ni un tercio de lo que se quemó” en Zaresa.

Coordinación

Por otra parte, destacó la “coordinación” de los medios de extinción durante el incendio registrado en el corredor industrial a principios de agosto y resaltó que, a pesar de no contar con un hidrante próximo, los vehículos de bomberos sí pudieron cargar agua con celeridad gracias a una tubería de amplia sección de la que dispone el pueblo.

La magnitud del incendio registrado en la planta de residuos ha generado preocupación en Roales, ya que, como ha reconocido García, “si cambia el aire, el fuego se habría metido en el pueblo”. Por este motivo, ha anunciado su “compromiso absoluto” con la seguridad de Roales y de sus vecinos para lo que se planteará a la Diputación un plan de emergencia contra incendios.

El fuego de planta de residuos, además de evidenciar las carencias en el corredor industrial en materia de extinción de incendios, también ha puesto de manifiesto la necesidad de que Roales, un pueblo con un millar de habitantes, disponga de un espacio acondicionado por si fuera necesaria una evacuación urgente.

Por este motivo, el Ayuntamiento tiene previsto construir, por fases, un pabellón, aunque también facilitará la formación de los vecinos, para que actúen como voluntarios y guíen al resto en el caso de que sea necesario evacuar el pueblo y para que sepan cómo deben actuar en caso de incendio.