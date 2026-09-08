Fermoselle sigue los pasos de la Virgen de la Bandera

Fermoselle vuelve a caminar junto a la Virgen de la Bandera en torno a la que, según dejaron constatan sus propios vecinos, "gira la vida" del pueblo. Como cada 8 de septiembre, fieles y vecinos rinden devoción a una imagen mariana cuya fe se extiende hasta Argentina, Cuba o Venezuela, principales destinos de la emigración fermosellana.

La villa medieval se viste de fiesta en una jornada marcada por los pasos de los fieles devotos custodiando a la imagen tallada a inicios del pasado siglo en su camino de ida y vuelta desde su santuario a la parroquia. Durante unas horas, la patrona abandona la antigua iglesia románica de San Juan y posterior Convento de Franciscos Descalzos de la Provincia de San Pablo Apóstol para sembrar las calles de Fermoselle de tradición y devoción.

Un santuario que se mantiene en buena parte gracias a las aportaciones de los propios fieles mediante la compra de las rifas solidarias a un euro. El donativo es una tradición con réplica mediante el sorteo de un cuadro con la imagen de la Virgen de la Bandera y un cordero. Son los regalos más venerados de una rifa que también incluye una televisión de plasma, una air fryer y una vajilla.

Una tradición que se mantiene en un año marcado por la ausencia de mayordomos. Tradicionalmente son ellos quienes asumen el convite que sigue a los actos religiosos, si bien en su ausencia ha sido la directiva quien ha ofrecido los tradicionales chochos, cacahuetes y limonada entre los asistentes.

La imagen representa a la Virgen sentada en un trono, con el Niño Jesús en su regazo mientras le da el pecho, una iconografía de marcado carácter maternal. Su advocación está ligada a la pequeña bandera que porta la talla y que constituye uno de sus elementos más característicos.

Dos tierras unidas por un mar de fe

El vínculo entre Fermoselle y Argentina tiene una raíz profundamente ligada a la emigración y, desde 2025, ha encontrado en la Virgen de la Bandera uno de sus símbolos más visibles. La patrona de la villa se ha convertido en un puente emocional entre la localidad zamorana y la comunidad de emigrantes y descendientes en Buenos Aires.

Ese vínculo se reforzó con el envío de una imagen de la advocación a Argentina y la posterior entrega de la bandera y el escudo de la localidad al Centro Zamorano de Buenos Aires. Tres símbolos que representan la identidad fermosellana al otro lado del Atlántico.

Durante décadas, la imagen de la Virgen de la Bandera acompañó simbólicamente a los fermosellanos que emigraron en sus baúles. Una representación que cuenta ahora presencia estable en la iglesia de Nuestra Señora de Monserrat, cuyo párroco tiene raíces familiares en la localidad sayaguesa.