Los espantos de Carbajales de Alba: 250 años de pasión taurina

Carbajales de Alba se ha convertido este martes en el punto de encuentro de numerosos caballistas y miles de aficionados durante el primero de los espantos, un festejo que en 2026 cumple 250 años y que es el fiel reflejo de la pasión taurina que se respira en el pueblo durante sus fiestas patronales en honor de la Virgen de los Árboles.

La lluvia deslució en parte el tramo final del festejo, en el que se registró un incidente. Un hombre de 60 años, que no reside en Carbajales de Alba, tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Virgen de la Concha de Zamora tras ser golpeado por uno de los astados, aunque en principio no presentaba ninguna cornada.

Desde primera hora de la tarde, tanto caballistas como aficionados a pie, se congregaron en las inmediaciones de los corrales de La Cañada para asistir al inicio del tradicional espanto y disfrutar de la bravura de los astados en su espectacular salida.

Guiados con maestría por los alrededor de 120 caballistas que acudieron al festejo, los cuatro toros y seis bueyes, se dirigieron por la campiña hasta la Era, en las inmediaciones del casco urbano, zona en las numerosas personas aguardaban el paso de los animales y su tradicional "espanto".

Masiva asistencia

Tras cruzar la carretera, las reses se encaminaron hacia el paraje del Lomo desde el que el espectáculo fue seguido por miles de aficionados. En concreto, el alcalde, Roberto Fuentes, destacó la masiva asistencia al festejo , que cifró en unas 10.000 personas, a las que les une su pasión taurina.

Los astados contribuyeron al vibrante espectáculo y ofrecieron un buen juego, aunque pasadas casi dos horas desde su inicio, la lluvia obligó a recoger a tres toros con un camión, mientras que el cuarto se dirigió junto a los bueyes hacia los corrales.

Carbajales de Alba tiene otra cita con la tradición este jueves 10 de septiembre con el segundo espanto de las fiestas en el que, al igual que el celebrado este martes, volverá a presumir de su extensa y férrea tradición taurina.