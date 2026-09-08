Los espantos de Carbajales de Alba: 250 años de pasión taurina
El festejo popular congrega en la localidad a numerosos caballistas y miles de personas, que siguieron con emoción la suelta de cuatro toros y seis bueyes
Carbajales de Alba se ha convertido este martes en el punto de encuentro de numerosos caballistas y miles de aficionados durante el primero de los espantos, un festejo que en 2026 cumple 250 años y que es el fiel reflejo de la pasión taurina que se respira en el pueblo durante sus fiestas patronales en honor de la Virgen de los Árboles.
La lluvia deslució en parte el tramo final del festejo, en el que se registró un incidente. Un hombre de 60 años, que no reside en Carbajales de Alba, tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Virgen de la Concha de Zamora tras ser golpeado por uno de los astados, aunque en principio no presentaba ninguna cornada.
Desde primera hora de la tarde, tanto caballistas como aficionados a pie, se congregaron en las inmediaciones de los corrales de La Cañada para asistir al inicio del tradicional espanto y disfrutar de la bravura de los astados en su espectacular salida.
Guiados con maestría por los alrededor de 120 caballistas que acudieron al festejo, los cuatro toros y seis bueyes, se dirigieron por la campiña hasta la Era, en las inmediaciones del casco urbano, zona en las numerosas personas aguardaban el paso de los animales y su tradicional "espanto".
Masiva asistencia
Tras cruzar la carretera, las reses se encaminaron hacia el paraje del Lomo desde el que el espectáculo fue seguido por miles de aficionados. En concreto, el alcalde, Roberto Fuentes, destacó la masiva asistencia al festejo , que cifró en unas 10.000 personas, a las que les une su pasión taurina.
Los astados contribuyeron al vibrante espectáculo y ofrecieron un buen juego, aunque pasadas casi dos horas desde su inicio, la lluvia obligó a recoger a tres toros con un camión, mientras que el cuarto se dirigió junto a los bueyes hacia los corrales.
Carbajales de Alba tiene otra cita con la tradición este jueves 10 de septiembre con el segundo espanto de las fiestas en el que, al igual que el celebrado este martes, volverá a presumir de su extensa y férrea tradición taurina.
Suscríbete para seguir leyendo
- Paga 65 euros de tasa de basura y denuncia que en su pueblo de Zamora es “imposible reciclar correctamente”
- Apenas se veía, era todo selva': la ardua tarea para reconvertir en una ruta de senderismo los bancales abandonados de un pueblo de Zamora
- Vacas sueltas en San Román: los vecinos denuncian la rotura de una tubería por parte de animales que 'campan a sus anchas
- Tomás García, el nómada alistano que salvaguarda la trashumancia: 'Esto ya está perdido; a mí me gusta lo que hago, pero no es rentable
- Da varias vueltas de campana y resulta herido tras chocar contra un corzo en Puebla de Sanabria
- Dos incendios intencionados y uno en investigación durante la tarde de este sábado en Zamora
- GALERÍA | Los pueblos de Zamora también salen a la calle por Ceuta
- Desarticulado un punto de venta de droga en Villalpando y tres en Valladolid: hay cuatro detenidos