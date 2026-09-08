Devoción desde la cuna en Pajares de la Lampreana: los vecinos veneran a la Virgen del Templo

Vecinos de Pajares de la Lampreana y de los pueblos de Tierra del Pan que, a lo largo del año cumplen con el Voto a la Virgen del Templo, han renovado este martes la ferviente devoción que sienten por su patrona.

Un sentimiento que brota en los fieles devotos a los pocos días de vida, ya que cuando un niño nace en Pajares de la Lampreana su madre implora a la venerada imagen su protección, colocando el pequeño cuerpo del bebé bajo su manto.

Pajares de la Lampreana ha logrado preservar esta veneración y transmitirla a las nuevas generaciones, que se implican activamente en una fiesta que, como reconoce la alcaldesa, María del Carmen Rodríguez, “es la más importante del pueblo”.

En una jornada tan especial, los vecinos se volcaron en todos los actos organizados en honor de la Virgen del Templo en los que, este año, también participaron la Asociación de Campaneros Zamoranos, presidida por Antonio Ballesteros, y la Tuna Universitaria de Zamora.

Ambiente festivo

Desde primera hora de la mañana, en el pueblo se respiraba el ambiente propio de una fiesta que ocupa un lugar destacado en el corazón de los vecinos, a los que el repique de campanas desde la ermita recordó su cita con la patrona.

Autoridades, integrantes de la Junta de la Virgen y los jóvenes mayordomos se reencontraron en la Plaza Mayor para, en un animado pasacalles, dirigirse al templo y participar en la misa de fiesta oficiada por el párroco, Matías Pérez Diego, y concelebrada junto a otros sacerdotes del Arciprestazgo, ceremonia religiosa cantada por el coro de la localidad.

Especialmente emotiva ha sido la eucaristía oficiada este año en honor de la Virgen del Templo, ya que también ha servido para despedir al párroco ante su inminente cambio de destino. Por este motivo, en representación del Ayuntamiento, la alcaldesa entregó a Pérez Diego una placa conmemorativa, emotivo reconocimiento al que se sumaron la Junta de la Virgen y la comunidad cristiana de Pajares de la Lampreana.

GALERÍA | La Virgen del Templo, venerada en Pajares de la Lampreana / Cedidas

Durante la misa, los integrantes de la Tuna Universitaria de Zamora se postraron ante la venerada imagen, a la que dedicaron una canción, momento que sumó emoción a la fiesta de la Virgen del Templo y a la despedida del sacerdote. Una vez concluida la eucaristía, los asistentes fueron agasajados con dulces y refrescos, con los que calmaron la sed en un caluroso día de fiesta.

Por otra parte, la alcaldesa destacó la implicación de los jóvenes en una fiesta muy arraigada en Pajares de la Lampreana. El mejor ejemplo de esta participación activa es que dos jóvenes de 20 años, Felipe Vargas López y Francisco Santiago Gallego, han desempeñado con orgullo y profunda emoción el cargo de mayordomos.

Diversión para todos

La jornada celebrada este martes ha servido para clausurar las fiestas patronales de Pajares de la Lampreana organizadas por el Ayuntamiento con la intención de propiciar la diversión de vecinos y visitantes, así como de los hijos del pueblo que, cada año, regresan para reencontrarse con familiares y amigos y para reafirmar su fe ante la imagen de la Virgen del Templo.

En un primer balance, Rodríguez destacó el éxito de las fiestas, después del intenso realizado por el equipo de Gobierno para diseñar un programa de actividades dirigido a todos los públicos, en los que los eventos taurinos han ocupado un lugar destacado. Y es que, los aficionados han podido disfrutar de una capea, un desenjaule, un encierro campero y otro con carretones para niños o una exhibición de bueyes infantil.

Los festejos taurinos se han completado con otras actividades lúdicas que han contribuido a fomentar la hermandad, tales como el pregón a cargo de los quintos de 2008, un concurso de disfraces, una comida popular, juegos tradicionales o las verbenas.