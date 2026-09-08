El CRA de Moraleja del Vino supera los 130 alumnos y estrena dos nuevas aulas

El alfoz de Zamora ultima el inicio del nuevo curso escolar con una esperanza inusitada gracias al aumento del número de matrículas que ya permiten que en casos como el Centro Rural Agrupado (CRA) de Moraleja del Vino superan los 130 alumnos y alumnas.

Una tendencia que viene consolidándose en los últimos años -y "que esperamos que continúe en los próximos", confiesan fuentes municipales- gracias a la promoción de servicios ligados al colegio como el comedor escolar -estrenado en el curso 2024/2025-, pero también al impulso de políticas de dinamización demográfica como el programa de promoción de vivienda de protección oficial que el Ayuntamiento está impulsando junto a la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León.

El aumento de alumnos conlleva la necesaria renovación de espacios y la adecuación de aquellos infrautilizados que encuentran un nuevo sentido con la llegada de nuevas matriculaciones en su área de influencia. En concreto, el centro de cabecera estrenará dos nuevas aulas así como un archivo.

La obra ha sido financiada gracias a la colaboración de la Diputación de Zamora y a una importante aportación municipal en una apuesta y compromiso "con la educación, con nuestras familias y con el mantenimiento y mejora de los servicios públicos", confirman desde el Ayuntamiento.

"Seguimos trabajando para que nuestros niños y niñas puedan estudiar en las mejores condiciones y para que nuestro colegio siga creciendo junto a nuestro municipio", concluyen.

El CRA está formado por las localidades de El Perdigón, Madridanos, Sanzoles, Venialbo, Villalazán y Moraleja del Vino, siendo la última la cabecera del centro.