Un aficionado, herido en el tradicional espanto de las fiestas de Carbajales
El varón, de unos 60 años y que no reside en el pueblo, ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Virgen de la Concha de la capital
El herido se precipitó desde un "paquetón de paja" desde el que seguía el tradicional festejo y fue golpeado por uno de los toros
Un varón de unos 60 años ha resultado herido este martes durante el tradicional espanto celebrado en Carbajales de Alba con motivo de las fiestas en honor de su patrona, la Virgen de los Árboles. El aficionado herido seguía el festejo popular desde un "paquetón de paja" contra el que arremetió uno de los toros.
Como consecuencia del fuerte impacto, el hombre perdió el equilibrio y se precipitó al suelo, momento en el que fue golpeado por el astado aunque, en principio, no presenta ninguna cornada.
Así lo ha confirmado el alcalde, Roberto Fuentes Gervás, quien ha señalado también que el herido no es un vecino del pueblo y que su edad ronda los 60 años.
Además, destacó la pericia y valentía de otros aficionados que se congregaron en Carbajales de Alba para disfrutar del tradicional espanto de sus fiestas, ya que lograron sujetar al toro para evitar que siguiera golpeando al aficionado y que las consecuencias del incidente fueran aún mayores.
Una vez logrado este objetivo, el varón herido fue trasladado a una de las ambulancias que se desplazaron a Carbajales de Alba para atender posibles incidentes sanitarios durante el festejo en la que, finalmente, fue evacuado a la capital zamorana para una revisión más exhaustiva de su estado de salud que, en principio, no sería grave.
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