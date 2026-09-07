Pulso musical entre tamborileros, campaneros y dulzaineros en Fermoselle

La Plaza Mayor de Fermoselle ha sido el escenario elegido para la celebración de la XLI Muestra de Música y Danza Tradicional organizada por la asociación cultural “El Pulijón” de la localidad.

Finalizado el repique de las ocho campanadas del ayuntamiento, el presidente de la asociación cultural, Alberto Gavilanes, presentó el espectáculo, durante el que el público pudo disfrutar de interpretaciones diversas de la cultura popular enraizadas en Sayago.

El certamen fue inaugurado con un toque de llamada y atención a los espectadores, a cargo de un miembro de la Asociación Zamorana de Campaneros. Acto seguido, ocho tamborileros de la asociación cultural “Juan de la Encina” interpretaron el repertorio elegido para la muestra, en el que combinaron los sonidos de la flauta, el tamboril, la pandereta y otros instrumentos de percusión fabricados por integrantes del colectivo.

Durante el espectáculo resonaron canciones típicas de Fermoselle como “El torito cariñoso” o “Venimos de Santa Cruz”, que despertaron sentimientos de emoción, especialmente, entre los más mayores. El público también vibró con la interpretación de otras canciones populares como la “Jota de los labradores” o la “Jota de Palazuelo”, “La Molinera” y “A la Virgen del Carmen”.

Miembros de la asocaición "Juan de la Encina" se disponen a interpretar una canción con flauta y tamboril. / Cedida

Especialmente emotiva fue la interpretación del “Aceitunero”, un homenaje a los olivos que durante este verano ha calcinado el incendio originado en Fermoselle y que afectó a varios pueblos de Sayago. La actuación fue clausurada con la interpretación de “La Coronela”, el himno taurino por excelencia de Fermoselle.

En la Muestra también participaron integrantes del grupo de danzas y percusión “Juana I de Castilla” procedente de Tordesillas que, junto a tamborileros de Fermoselle, interpretaron dos piezas de Valladolid: “El Zángano” y la jota medinense de “Los Novillos”.

La Asociación de Campaneros de Zamora fue la protagonista de la última parte del espectáculo, en el que su presidente, Antonio Ballesteros, explicó los diferentes toques religiosos y civiles, así como el significado de cada uno de ellos.

En esta lección sobre los diferentes toques y su significado participaron varios campaneros, algunos de ellos de la comarca de Sayago, que sobre un escenario portátil mostraron su talento y conocimientos sobre el repique de campanas.

Además, los campaneros mostraron su apoyo a las localidades de Sayago afectadas por el incendio de este verano con el repique utilizado para informar a los vecinos sobre alguna catástrofe.

El próximo martes 18 de septiembre proseguirá la Muestra de Música y Danza Tradicional organizada por “El Pulijón” con la actuación que ofrecerán en Fermoselle Alberto Jambrina y Pablo Madrid.