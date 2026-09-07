El PSOE de Zamora reivindica a la Junta una "solución inmediata" para los estudiantes de FP en el medio rural

El PSOE de Zamora reivindica a la Junta de Castilla y León que apueste por una "solución inmediata" para que "ningún estudiante del medio rural se vea privado de cursar sus estudios de Formación Profesional" por una falta de servicios. La formación reivindica que se aplique la Proposición No de Ley (PNL) aprobada en marzo de 2025 que permitiría a los alumnos de Sayago contar con una ruta de transporte escolar propia que les conecte con la ciudad de Zamora.

El procurador socialista por Zamora y portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Javier García, ha mostrado su "rotunda condena y malestar" tras conocer que los alumnos que opten a cursar ciclos formativos en en esta comarca no dispondrán de un servicio de transporte, decisión comunicada "a tan solo una semana de que comiencen las clases", critica.

García recuerda que esta reivindicación "no es nueva" tras la PNL impulsada por su grupo parlamentario y aprobada en el Parlamento autonómico hace año y medio. Esta iniciativa insta a la Junta de Castilla y León a garantizar y extender el derecho al transporte escolar gratuito a los estudiantes de Grado Medio de Formación Profesional que deban desplazarse fuera de sus municipios por falta de oferta en sus localidades.

La propuesta incidía en la necesidad de equiparar a los alumnos de ciclos formativos con los que cursan enseñanzas obligatorias y de Bachillerato. Territorios como Extremadura, Aragón o la Comunidad Foral de Navarra sí reconocen el derecho de los estudiantes en ciclos formativos de grado medio a tener y utilizar un transporte escolar cuando tengan que desplazarse para recibir docencia a un municipio que no es en el que residen.

Una reivindicación que el Grupo Parlamentario Socialista trasladó de nuevo en forma de iniciativa formal a las Cortes advirtiendo del problema que afrontaban varios alumnos del IES Arribes de Sayago que, una vez finalizados los estudios de Educación Secundaria, se veían obligados a desplazarse diariamente los 28 kilómetros que distan desde municipios como Bermillo hasta la capital para estudiar Grado Medio "al no existir dicha oferta académica en su comarca".

Las alternativas

"La falta de servicio de transporte obliga ahora a los padres a valorar el cambio de residencia, dinamitando la política de fijación de población en el medio rural", lamentan.

El PSOE considera que la Consejería de Educación "ha tenido tiempo más que suficiente" para haber modificado "cualquier aspecto normativo" al tiempo que insta al delegado territorial "a que diga concretamente qué normativa es la que impide modificar los horarios de la ruta ordinaria preexistente o añadir a dicha ruta un vehículo adicional que transporte al alumnado".