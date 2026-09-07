Emotivo reencuentro de la quintada más grande de la historia de Tábara

La villa de Tábara tuvo uno de los años más prolíficos de su historia en nacimientos y bautizos en 1945, unos niños y niñas nacidos en las postrimerías de la Guerra Civil con las que les tocó sobrevivir en una de las etapas más duras de la posguerra marcada por pueblos superpoblados, con muchas familias numerosas, en las que "éramos muchos y había lo justo para salir adelante".

En 1945, en Tábara, hubo concretamente 42 nacimientos, de los cuales la mayoría, 27, fueron mujeres, frente a los 15 varones. Once de ellos ya han fallecido. Todos ellos tuvieron que emigrar para buscarse la vida en otros lugares, pero marcharse "nunca significó olvidar" porque en el pueblo "siempre permanecieron en algún rincón de la memoria esperando cada regreso".

Tras dejar atrás una infancia, adolescencia y juventud y, dentro de las circunstancias, felices, los quintos de 1945, se han reencontrado de nuevo en la tierra que los vio nacer, ya cumplidos los 81 años de edad, listos para seguir escribiendo su ya larga e interesante historia. Más de ocho décadas de historias, recuerdos, amistades y caminos recorridos que han logrado sobrevivir a las distancias y el paso del tiempo compartido, entre su patria chica y la diáspora, pues todos tuvieron que emigrar.

Su infancia no estuvo rodeada precisamente de abundancia "pues eran unos tiempos en los que había que aprovecharlo todo, en los que costaban mucho conseguir las cosas y en los que la vida cotidiana exigía esfuerzo desde muy temprana edad".

Amigos y juegos

Pero hay algo que, visto desde la distancia de más de ocho décadas, ninguno parece haber olvidado: "las ganas de jugar y ser felices, porque para un niño no hacían falta grandes cosas. Las calles eran el mejor parque de atracciones y los amigos aparecían detrás de cualquier esquina. Un juego improvisado podía llenar una tarde entera y cualquier pequeña aventura terminaba convertida en una historia que contar", recuerda Santiago Andrés Fresno, que fue emigrante en Alemania.

Estos son los Quintos de 1945 de Tábara bautizados en la iglesia de la Virgen de la Asunción: Alfonso Arias Alonso, Ángela Delgado Fuentes, Arturo Nieto Argüelles, Benjamín Rodríguez Lorenzo, Ceferina Montaña Estévez, Emérita Romero Pascual, Encarnación Cabezas Gallego, Hortensia Juárez, Gabriel Fernández Moráis, Gaspar Ballestero Calzada, Hortensia Juárez Martínez, Inés García Fincias, Inocencio Vega Martín, Isabel Boya, José María Casas Fresno, Juan Ferrero Clemente, Juan Llamero Ferrero, Lucía García Clemente, Marcelino Pastor Fresno, Miguel Arias Estévez, Piadosa Casas Pernía, Rafaela Hernández Aguado, Santiago Alonso Álvarez y Santiago Jorge Hernández.

Además, 16 niñas llevaron el nombre compuesto o propio de María: Ángeles Boya Puente, Antonia Arias Estévez, Asunción Luengo Clemente, Carmen Arias Villalón, Carmen del Nacimiento Villalón, Carmen Vara Alonso, Gloria Fincias Andrés, Gloria Villalón González o Josefa Soto Jorge, Pilar Sierra, además de María Calzada Díez, María Monje Vara, María Vara Alonso y María Vara Clemente.

Once de los quintos ya han fallecido: Eugenio Casas Puente, Inocencio Vega Martín, Isidro Alonso Fernández, José Manuel Ballestero Bragado, Josefa Villalón Ferrero, María Josefa del Río Pernía, María del Carmen de Prada Vicente, Manuel Antonio del Río González, Pedro Gullón Díez, Saturnino Peralta y Tomás Junquera Ballestero.

Tábara, en el corazón

Para celebrar los 81 años se reunieron en torno a una comida de hermandad en el Centro de Turismo Rural "El Roble" de Tábara, reencuentro que continuó en la terraza del bar Scriptorium donde, al calor de una copita, las conversaciones fluyeron para recordar los mejores tiempos de sus ya largas vidas en las que siempre llevaron, llevan y llevarán en el corazón a Tábara.

"Hay edades que se cumplen y edades que hay que celebrar y, cuando el calendario marca 81 años, cualquier excusa es buena para sentarse alrededor de una mesa, levantar la copa, mirar a los viejos amigos y decir aquí estamos para compartir una jornada cargada de nostalgia, alegría y, sobre todo, muchas ganas de vivir" sentencian los quintos.

La vida está para vivirla y celebrarla y a partir de ahora los quintos de 1945 volverán a reunirse cada verano porque “pasar de los 80 es un reto y cada nuevo año merece su propia celebración, porque los quintos del 1945 nacieron cuando España atravesaba tiempos difíciles y, ellos más que nadie, son conscientes que "más de 80 años después aquellos recuerdos tienen un valor imposible de medir". Por este motivo cuando regresan al pueblo y vuelven a recorrer sus calles los hombres y mujeres de 81 años todavía son capaces de encontrar al niño que un día fueron.