Un doctor en Veterinaria, nuevo diácono en la Unidad de Acción Pastoral de Fornillos

José Alberto Sutil Lorenzo y José Ramón Pérez Blanco tomaron posesión en la iglesia de San Bartolomé como nuevos responsables de la Unidad de Acción Pastoral de Fornillos de Aliste (Arcillera, Brandilanes, Castro de Alcañices, Ceadea, Moveros y Samir de los Caños) al hacerse oficial que el sacerdote alistano Pablo Cisneros Cisneros se retira a vivir en su pueblo natal de Grisuela de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Rabanales.

Natural de León y doctor en Veterinaria, casado con Natalia, José Ramón Pérez Blanco asume las funciones de diácono cooperador responsable pastoral y administrador de las siete parroquias, tras haber estudiado un Plan Especial de Teología como todos los diáconos en el Estudio Teológico Agustiano. Durante muchos años ha dado catequesis en el barrio de San Lázaro de Zamora capital y además hizo "sus pinitos pastorales" en las Unidades de Acción Pastoral de Fonfría en Aliste y en Santovenia del Esla y Barcial del Barco.

La iglesia de Cristo Rey de Zamora capital acogía el pasado 29 de junio de 2026 la ordenación como nuevo diácono permanente de José Ramón Pérez Diego en una ceremonia oficiada por el obispo de la Diócesis de Zamora, Fernando Valera Sánchez.

José Alberto Sutil Lorenzo ha sido nombrado párroco de la Unidad de Acción Pastoral de Valer de Aliste (Puercas, Domez de Alba, Gallegos del Río, Flores, Bercianos y Fradellos) de la que ya se venía encargando en los últimos años como parte del Equipo Pastoral de Aliste que coordinaba el párroco Teo Nieto Vicente residente en San Juan del Rebollar.

José Alberto y José Ramón se presentaron ante sus nuevos feligreses alistanos con la sencillez y humildad que les caracteriza como religiosos y como personas: “Aquí estaremos con vosotros para lo que necesitéis”, reconociendo que el párroco que se jubila y se va dejó el listón muy alto: “Don Pablo es tan bueno que hemos tenido que venir dos para sustituirlo y entre todos vamos a seguir con su inolvidable legado pastoral”.

Con el inicio pastoral en septiembre, José Alberto Sutil Lorenzo asumirá también el cargo de arcipreste del Arciprestazgo de Aliste y Alba que integra a un total de 84 parroquias, hasta ahora con nueve sacerdotes en activo para atender una población de 8.244 feligreses: Agustín Crespo Casado, Ángel Carretero Martín (hasta ahora arcipreste), Antonio Vela López (diácono colaborador), Jose Alberto Sutil Lorenzo, José Manuel Rubio Maldonado, Marcelino Gutiérrez Pascual, Pablo Cisneros Cisneros, Santiago Martin Cañizares, y Teófilo Nieto Vicente.

Dos de ellos, los más veteranos, Pablo Cisneros y Marcelino Gutiérrez, han considerado llegada la hora de retirarse y disfrutar de una más que merecida jubilación tras muchos años de ejercicio pastoral. Pablo, residiendo en el pueblo donde nació, Grisuela, ayudará en la parroquia de Santa María Magdalena; y Marcelino permanecerá en Mahíde, donde seguirá atendiendo la parroquia de Santa María Egipciaca.

A lo largo del año, y muy en particular en Semana Santa, colabora con los sacerdotes del arciprestazgo el cura jubilado Pedro García González, muy unido a Aliste desde que fuera pregonero de la Semana Santa de Bercianos.

El obispo ha iniciado su primera vista pastoral al arciprestazgo de Aliste y Alba, visitando primero todos los pueblos albarinos aún con Ángel Carretero Martín como arcipreste, muchas de cuyas parroquias tiene a su cargo. La visita pastoral a las parroquias de las Tierras de Aliste se iniciará una vez pase la Semana Santa de 2027 que culminará el 28 de marzo con el Domingo de Pascua de Resurrección.

El Ayuntamiento de Fonfría ha otorgado un reconocimiento oficial al sacerdote Pablo Cisneros Cisneros “por su destacada labor como párroco, por su dedicación y compromiso, demostrando siempre bondad, amabilidad, responsabilidad y espíritu de ayuda”. El reconocimiento tenía lugar el pasado domingo coincidiendo con su despedida en la parroquia de Ceadea donde estuvo arropado por la práctica totalidad de los feligreses.