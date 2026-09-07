Bravura y riesgo en las calles de El Pego: aficionados disfrutan del encierro urbano

El Pego se ha convertido este lunes en el punto de encuentro de los vecinos y aficionados taurinos que, en una calurosa tarde, han vibrado con uno de los encierros urbanos programados por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas en honor de Nuestra Señora de La Tramposa.

Espectadores disfrutan del festejo taurino en las calles de la localidad. / Cedida E. A.

El festejo popular se ha desarrollado sin incidentes en un recorrido acotado por las calles del pueblo en el que, para "abrir boca" se procedió a la suelta de una vaquilla que permitió a los más valientes disfrutar de vibrantes carreras delante del animal, por el recorrido urbano.

En un pueblo con una férrea tradición taurina, los participantes en el encierro urbano disfrutaron a continuación de la suelta, por separado, de dos novillos que también contribuyeron al espectáculo.

Uno de los novillos, en el recorrido del encierro urbano celebrado en El Pego. / Cedida E. A.

Apostados tras las talanqueras y el vallado que previamente había instalado el Ayuntamiento para garantizar la seguridad, vecinos y visitantes vibraron con las carreras de los novillos.

Incluso, un aficionado, capote en mano, se atrevió a desafiar las embestidas de uno de los novillos ante la atenta mirada del resto de espectadores, que alabaron su valor y arrojo.

El alcalde de El Pego, Eduardo Aparicio, destacó la "bravura" de los novillos y el buen juego ofrecido por la vaquilla, en un encierro urbano que sirvió para apuntalar aún más la pasión taurina que la localidad ha sabido preservar y transmitir a las nuevas generaciones.

Uno de los astados mira a los aficionados que lo citan desde la talanquera. / Cedida E. A.

El Pego despedirá este martes 8 de septiembre sus fiestas en Honor de Nuestra Señora La Tramposa con la santa misa, que será oficiada a partir de las 12.30 horas en la iglesia y que dará paso a un baile vermú amenizado por "Betty Lu". Los vecinos compartirán, desde las 15.00 horas, una comida popular. Tras la sobremesa, se celebrará el último encierro urbano y, a continuación, la traca fin de fiestas.