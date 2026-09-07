Bloqueo a la importación de carne de los países de Mercosur: la exigencia de los ganaderos tras el veto a la procedente de Brasil

"Un acto de justicia tardío, pero insuficiente". Así ha calificado la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) la reciente entrada en vigor del veto a la importación de carne de vacuno y de aves procedentes de Brasil, ante la incapacidad de garantizar que cumplen la prohibición de la Unión Europea (UE) de utilizar medicamentos antimicrobianos para fomentar el crecimiento y aumentar el rendimiento, así como de otros reservados para tratar determinadas infecciones en las personas.

Para la organización agraria, la decisión adoptada por la UE demuestra que "eran ciertas" las advertencias realizadas por el sector ganadero sobre las dudas del cumplimiento por parte de Brasil de determinadas normas sanitarias antes de la aplicación provisional del acuerdo comercial Mercosur y que, ahora obligan a suspender las importaciones de carne.

En este sentido, el responsable del sector de vacuno de carne de COAG, Joaquín Gargallo, ha denunciado públicamente que el mercado europeo ha estado expuesto a importaciones que no garantizan el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria exigida a los productores comunitarios "por fallos en la trazabilidad".

Controles

Del mismo modo, ha criticado la "desproporcionada asimetría en la aplicación de los controles", ya que cualquier ganadería española o europea "debe responder de inmediato a cualquier requerimiento en materia de trazabilidad, sanidad y bienestar animal, mientras que Bruselas ha retrasado durante meses la aplicación de la misma normativa hacia el contingente del bloque de Mercosur"

Por los motivos expuestos, la organización agraria ha exigido que esta medida de bloqueo e inspección sanitaria no se limite únicamente a Brasil, sino “que se extienda sin excepciones a todo el contingente y a todos los países del bloque de Mercosur", es decir, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Además, para COAG, la aplicación de inspecciones para detectar deficiencias en materia de trazabilidad, sanidad, deforestación y uso de promotores de crecimiento, deben aplicarse no solo a nivel documental, sino "de forma real y efectiva a cada partida importada”.

Moneda de cambio

La organización agraria ha reiterado su "rechazo" hacia el modelo de acuerdos de libre comercio como el adoptado entre la UE y Mercosur, "sin unas reglas claras y absoluta transparencia".

Por último, ha advertido de que "no vamos a tolerar que se utilice a la ganadería y a la agricultura europea como moneda de cambio en acuerdos comerciales opacos para favorecer a otros sectores industriales" porque "lo que no se puede usar ni producir en Europa, no debería entrar bajo ninguna etiqueta ni resquicio legal".

Los efectos del acuerdo comercial UE-Mercosur, como ha denunciado recientemente el sector y diversas organizaciones agrarias, ya se están trasladando al mercado de vacuno de carne.

Y es que, en determinadas lonjas agropecuarias estatales, se están registrando caídas del precio de referencia de entre el 10 y el 13 por ciento respecto a los niveles anteriores a su entrada en vigor provisional, en un contexto en el que algunos operadores de los eslabones superiores de la cadena estarían utilizando la nueva situación comercial como argumento de presión para intentar reducir los precios percibidos por los productores.