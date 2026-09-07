Los alumnos de Formación Profesional en Sayago continuarán sin ruta escolar al tratarse de enseñanzas postobligatorias

Los alumnos de Sayago que deseen cursar estudios de Formación Profesional en la ciudad de Zamora deberán estudiar vías alternativas a una ruta escolar que conecte la comarca con la capital. Una solución demandada por varios progenitores, pero que no está contemplada en la normativa autonómica al tratarse de estudios postobligatorios y carecer la comarca de una ruta específica con plazas vacantes.

Así lo ha explicado el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, en el marco de la presentación del nuevo escolar junto a la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez. La Orden EDU/926/2004, que regula el servicio de transporte escolar en los centros públicos docentes dependientes de la Consejería de Educación, concede el derecho al servicio de transporte escolar para aquellos alumnos "cuyo domicilio se encuentre en un municipio diferente del centro de escolarización que le corresponda".

Sin embargo, la norma se ciñe a las enseñanzas obligatorias -Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Educación Especial-. La legislación sí contempla el uso de rutas escolares entre alumnos matriculados en niveles educativos post-obligatorios en centros públicos no universitarios siempre y cuando existan "plazas vacantes en alguna de las rutas contratadas para niveles obligatorios".

Una situación que tampoco se cumple en el caso de Sayago, dado que "en Bermillo no hay ninguna ruta (escolar) que venga a Zamora"- impidiendo la aplicación de dicha excepcionalidad. El delegado territorial asegura que la única alternativa pasaría por la creación de una nueva ruta "específica" para los alumnos de Formación Profesional que tampoco contempla la normativa ni sus sucesivas modificaciones "desde 2021 hasta 2023".

La única alternativa de transporte público pasaría por el uso de la línea regular de transporte de viajeros por carretera -cuyos horarios son incompatibles con los de las sesiones lectivas- o de medios privados, que podrían ser sufragados mediante becas o ayudas de estudios.

El acompañante, limitado a Infantil y Primaria

Otra de las demandas cursadas pasaba por la incorporación de un "vigilante" o "cuidador" en las rutas de Educación Secundaria tras las "reiteradas incidencias" denunciadas por el PSOE de Zamora en la línea escolar combinada Zamora–Villaralbo–Moraleja durante el pasado curso escolar.

Una petición que vuelve a chocar directamente con la legislación autonómica que sí contempla como obligatoria la presencia de una "persona mayor de edad distinta del conductor que realice las funciones de acompañante" en aquellos "vehículos de más de 7 plazas que transporten a alumnos menores de doce años". Todo ello previa autorización de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa.

El delegado territorial ha defendido el adecuado comportamiento que, de forma generalizada, se hace de este servicio por parte de los escolares: "Siempre voy a apostar y defender porque los alumnos que se desplazan en transporte escolar y que acudan a un centro educativo lo van a hacer con el mayor respeto hacia sus compañeros y hacia el propio autobús".

En caso de producirse cualquier incidencia, Prada ha recordado que deberá reportarse ante la dirección del centro educativo que dictará la resolución "oportuna" privando al alumnos del acceso al transporte escolar de forma "proporcional a la infracción cometida, o bien en su totalidad".