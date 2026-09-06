Tomás García, el nómada alistano que salvaguarda la trashumancia: "Esto ya está perdido; a mí me gusta lo que hago, pero no es rentable"

En pocos lugares es común ver peregrinar a rebaños de cientos de ovejas, cada año en las mismas fechas. Zamora es uno de ellos y a partir de este lunes presenciará la vuelta a casa de los pocos que continúan con esta tradición ancestral. La subida se hace en el mes de junio o julio, con una inmensa alegría por parte de los pastores y unos animales que ya son historia en el monte zamorano.

Estos nómadas se saben de memoria lo que les espera en el viaje, el ritmo que han de seguir y cada piedra que se van a encontrar en el camino, porque lo han hecho ya muchas veces a través de los años. El regreso, que ya está a la vuelta de la esquina, lo hacen con nostalgia, y algunos con la pena de saber que esta tradición es algo que se va a perder.

En Zamora, la trashumancia es muy querida, sobre todo en tierras de Aliste y la Alta Sanabria, donde algunos pastores, como Tomás, siguen manteniendo viva la tradición de lo que en su día fue el sustento de una buena parte de la economía y la cultura zamorana.

Las ovejas de Tomás inician su viaje de vuelta a casa este mes de septiembre / Cedida

Toda una vida dedicada a esto

Tomás García Peña lleva 30 años, más de media vida, recorriendo el monte zamorano dos veces al año con sus ovejas. Reconoce el gran valor que la trashumancia le da a la provincia y a él como pastor, pero sobre todo, lo infravalorada que está esta práctica en una época en la que “estamos enfocados en acabar con la calidad”, tal y como confesó el pastor a LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA.

Al preguntarle si alguna vez ha pensado en abandonar, el alistano, natural de El Poyo, afirma convencido que no, porque “igual no me sale muy rentable subir, pero a mí me gusta lo que hago”, destacando el paisaje o la conexión con la naturaleza, una inmersión incomparable a la que se pueda vivir en cualquier otro tipo de experiencia.

Sin embargo, Tomás también sabe ver las partes duras de este peregrinaje, como lo poco valorado que está su trabajo, las lluvias y las tormentas en la montaña, donde caen con más fuerza, y reconoce que esto es lo peor de su día a día como pastor trashumante.

La vuelta, próxima, le lleva a pensar en los problemas que encontrará en el estado de las carreteras, los pueblos o el paso de la vía, “lo de siempre, pero ya estamos acostumbrados desde hace muchos años”, decía.

En todo este tiempo, al pastor le ha dado tiempo a ver muchos cambios en el modelo de ganadería, que no siempre han sido positivos y que le hacen pensar que “cada vez va a peor: hay menos pasto, se puede limpiar menos y la sierra está descuidada”. Para que esto cambie, reconoce que se deberían haber tomado medidas hace mucho tiempo, que ahora “esto de la trashumancia ya está perdido, podrían habernos apoyado mucho más, que siempre hemos estado olvidados”. Tomás lamentaba que no se hubieran construido cercas o habilitado los chozos, y la escasa limpieza de la sierra a día de hoy.

La falta de apoyo, de cuidado de los montes y la diferencia generacional han marcado el final de una tradición que pasó durante siglos de padres a hijos, que algún día marcó la cultura y el estilo de vida de los pueblos de Zamora y que hoy, según confiesa Tomás, está cerca de su final.

Lo que las ovejas le dan al monte

Los animales trashumantes no solo pastan al aire libre durante los meses en los que son nómadas, también cuando están en casa. La diferencia entre la ganadería intensiva y la extensiva es abismal a ojos de Tomás, que encuentra el problema de fondo en que la industria ya no apuesta por la calidad.

A su juicio, no tiene nada que ver la carne de un animal que ha pastado libre y vivido en el monte, con la de uno que ha crecido siempre en una nave y ha sido alimentado de forma artificial, porque la diferencia radica en lo natural.

La trashumancia es un oficio lento, que ha demostrado los cambios que puede causar en el paisaje zamorano a lo largo de muchos años en los que estos animales han llevado especies autóctonas lejos, como la jara alistana, que ha llegado hasta la Alta Sanabria por obra de las ovejas.

Ellas limpian los montes de forma natural y orgánica, dando lugar a un pasto nuevo que solo se puede conseguir a través de una práctica muy cuidada, de esta confluencia de especies y del propio animal comiendo y viviendo en los campos. Para Tomás, “nada limpia como las ovejas” y no hay mejor forma de fomentar la riqueza ecológica y la variedad de especies en el campo zamorano que a través de esta tradición.