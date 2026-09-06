El Pego reafirma su tradición taurina con un trepidante encierro campero

El Pego ha reafirmado este domingo su extensa tradición taurina con un vibrante encierro campero que ha concitado el interés de caballistas y aficionados y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las citas más esperadas de las fiestas en honor de Nuestra Señora La Tramposa de la localidad.

Alrededor de 30 caballistas y numerosos aficionados taurinos se reencontraron en el paraje “La Tejedera” elegido por el Ayuntamiento para la celebración del encierro campero, con la intención de que durante el desarrollo del festejo no se registraran daños en parcelas cultivadas con viñedos que ocupan buena parte de la extensión del término municipal.

Por este mismo motivo, como explicó el alcalde, Eduardo Aparicio, durante el encierro campero no se soltaron los dos novillos al mismo tiempo. Esta suelta por separado de los astados elegidos para el festejo permite a caballistas y aficionados guiarlos si rebasan los límites de los terrenos elegidos para su desarrollo, sin provocar daños en los viñedos.

Por otra parte, el alcalde destacó el buen juego ofrecido por los dos “bravos” novillos, que contribuyeron al espectáculo y que propiciaron la diversión de los caballistas desplazados hasta El Pego y de las personas que siguieron el encierro campero desde los numerosos vehículos que se acercaron a “La Tejedera”.

Sin incidentes

El festejo, a pesar de las elevadas temperaturas y de la casta de los novillos, se desarrolló sin incidentes y sirvió para apuntalar la extensa tradición y afición taurina que El Pego ha logrado preservar y que también ha transmitido a las nuevas generaciones.

De hecho, los festejos taurinos ocupan un lugar destacado en el programa de las fiestas de La Tramposa, en el que también se han incluido encierros urbanos o con “carretones” para los más pequeños.

De hecho, este lunes 7 de septiembre, a partir de las 18.30 horas, El Pego se convertirá en el punto de encuentro de los aficionados durante el encierro que discurrirá por las calles de la localidad y, al día siguiente, se celebrará otro a la misma hora con el que, junto a una traca, la localidad despedirá sus fiestas.

Al margen de los festejos taurinos, vecinos y visitantes han disfrutado durante la celebración en honor de Nuestra Señora La Tramposa de otras muchas actividades como una marcha solidaria, talleres infantiles, una cata de vinos, un concurso de arada, música o el tradicional recorrido por las peñas.