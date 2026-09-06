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Un herido de 20 años en un accidente de tráfico en Fresno de la Ribera: se sale de la vía y vuelca

Todo ha ocurrido cerca de las 9 de la mañana de este domingo en el kilómetro 444 de la N-122

El joven ha permanecido consciente en todo momento

Ambulancia de emergencias sanitarias.

Ambulancia de emergencias sanitarias. / JCYL

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T. S.

Nuevo accidente de tráfico en las carreteras de la provincia de Zamora. En esta ocasión, se ha saldado con un herido de 20 años, según la información del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León. Todo ha ocurrido cerca de las 9 de la mañana de este domingo en la N-122, a la altura de Fresno de la Ribera, cuando en el kilómetro 444 el vehículo se salió de la vía y volcó.

Hasta el lugar del accidente se han trasladado agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora así como a sanitarios y recursos del Sacyl, que acudieron al lugar de los hechos para atender al hombre. El joven se encuentra consciente tras el siniestro y ha recibido asistencia sanitaria.

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