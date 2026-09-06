Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Editorial Zamora: política fiscalCentro de datos de IA en Zamora: 500 empleos directosCarril bici en RoalesZamora CF - UD Logroñés
instagramlinkedin

Controlado un incendio en las inmediaciones de Litos

El foco está cerca de la zona vecinal

Incendio en una imagen de archivo

Incendio en una imagen de archivo / PHILIPPE MAGONI / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. C.

Alrededor de las 18.00 horas de la tarde de este domingo se producía un incendio muy próximo al casco urbano en la localidad tabaresa de Litos, perteneciente al municipio de Ferreras de Abajo, que se habría producido al lado de la calle Ayuntamiento y la calle del Medio, según apuntan medios del operativo Infocal, del que se han movilizado hasta el momento ocho medios para su extinción, ninguno de ellos aéreo.

Aunque en poco más de una hora se informó de que el fuego estaba controlado, aún se encuentran asignados al lugar tres agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, una autobomba y una cuadrilla helitransportada BRIF.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, se desconoce el alcance del perímetro afectado, así como la causa probable del suceso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents