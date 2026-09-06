Controlado un incendio en las inmediaciones de Litos

Alrededor de las 18.00 horas de la tarde de este domingo se producía un incendio muy próximo al casco urbano en la localidad tabaresa de Litos, perteneciente al municipio de Ferreras de Abajo, que se habría producido al lado de la calle Ayuntamiento y la calle del Medio, según apuntan medios del operativo Infocal, del que se han movilizado hasta el momento ocho medios para su extinción, ninguno de ellos aéreo.

Aunque en poco más de una hora se informó de que el fuego estaba controlado, aún se encuentran asignados al lugar tres agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, una autobomba y una cuadrilla helitransportada BRIF.

Por el momento, se desconoce el alcance del perímetro afectado, así como la causa probable del suceso.