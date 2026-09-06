El cernícalo se recupera en Zamora tras tocar fondo: estas son las zonas donde más abunda

El cernícalo vulgar (Falco tinnuculus) es el ave falconiforme más abundante y extendida en España e igualmente en el conjunto del continente europeo. Contribuyen a ello su carácter generalista en cuanto al uso de hábitat abiertos: desde la alta montaña hasta los acantilados costeros, pasando por los ámbitos urbanos de pueblos y ciudades, las hoces fluviales, los terrenos agrícolas y los bosques abiertos. También utiliza una amplia gama de sustratos de nidificación: principalmente nidos usados de córvidos, tanto en árboles como en peñas y tendidos eléctricos, y huecos y cavidades en árboles, cortados y edificaciones. Además, acoge con entusiasmo los nidales artificiales instalados para favorecer su reproducción. Por otro lado, se muestra francamente oportunista en cuanto a su dieta, incluyendo en ella una gran variedad de micromamíferos (topillos, ratones, musarañas), pequeñas aves, reptiles, anfibios e insectos. Muestra una especial preferencia por el topillo campesino (Microtus arvalis).

Sin embargo, sus poblaciones están experimentado una tendencia muy negativa en los últimos tiempos. En España, en concreto, habría disminuido un 53 % en el período de 1998 a 2018, según los resultados del programa SACRE (seguimiento de aves comunes) de SEO/BirdLife. Esta tendencia extremadamente negativa condujo a su inclusión en la categoría de especie "En Peligro" en el recientemente publicado Libro Rojo de las Aves de España. Precisamente, esta publicación recoge como principales causas de su dramático declive las relacionadas con la intensificación agrícola, destacando los perniciosos efectos derivados del uso de biocidas, organoclorados y otros plaguicidas.

El cernícalo vulgar: adaptable y, sin embargo, amenazado / J. A. H.

Mención especial merece la bromadiolona, veneno anticoagulante de segunda generación empleado ampliamente para el control de las explosiones demográficas de topillo campesino en nuestra comunidad autónoma. En el Reino Unido, la abundancia anual de cernícalos vulgares está correlacionada negativamente con las concentraciones de este raticida, detectadas en individuos a los que se realizaron análisis toxicológicos. La bromadiolona ha sido encontrada precisamente en la sangre de pollos de cernícalo en las zonas agrícolas de Castilla y León, muy probablemente tras ser alimentados por sus padres con topillos intoxicados por este bloqueador de la vitamina K que causa hemorragias internas en sus víctimas. Si tenemos en cuenta que diversos estudios demuestran que favorecer las poblaciones de cernícalos y otras especies especializadas en la caza de pequeños roedores es el sistema más eficaz para prevenir los efectos negativos de topillos, ratones y otros roedores en la agricultura, se hace aún más patente el disparate que supone el uso masivo y descontrolado de rodenticidas.

El 2018 destacó en las áreas agrícolas de Zamora y otras provincias de Castilla y León como un año particularmente nefasto para el cernícalo vulgar y otras rapaces cazadoras de pequeños roedores, como el elanio común (Elanus caeruleus), el aguilucho pálido (Circus cyaneus), la lechuza común (Tyto alba), el búho chico (Asio otus) y el búho campestre (Asio flammeus), cuyas poblaciones reproductoras se redujeron esa temporada a mínimos históricos. Durante la temporada siguiente, en 2019, las mencionadas comarcas agrícolas se vieron afectadas por una importante explosión demográfica de topillo campesino. ¿Casualidad?

El uso descontrolado de rodenticidas como la bromadiolona en la agricutura, pese a ser perjudicial para el cernícalo vulgar, contrasta con la eficacia de esta ave para controlar plagas de roedores

En Zamora el cernícalo vulgar se distribuye ampliamente por la provincia, desde las elevadas sierras sanabresas hasta las areribas y arribanzos de los ríos Duero, Esla y Tormes, pasando por los diferentes núcleos urbanos y rurales y las inacabables campiñas agrícolas. Las densidades más elevadas se encuentran actualmente en Tierra del Pan, Campos, Benavente, Los Valles, Tábara y La Guareña. Uno de los núcleos más importantes lo constituye la propia capital provincia, en cuyo casco urbano censamos 15 parejas en 2025.

En la última década años sus densidades se han mantenido relativamente estables, aunque hay que resaltar el desplome de 2018 (con densidades registradas cinco veces inferiores a la media del resto de la serie). Lo cierto es que, desde entonces, se ha constatado un aumento importante que ha supuesto en muchas áreas la recuperación de los parámetros anteriores, superándolos incluso en algunas localidades. Al respecto, es importante destacar el papel extraordinariamente positivo que está teniendo la instalación de nidales específicos para favorecer su reproducción.

El cernícalo vulgar: adaptable y, sin embargo, amenazado / J.A.H.

En las diferentes comarcas que componen la provincia se recoge una notable variedad de denominaciones populares para esta falcónida, muy conocida entre sus habitantes por frecuentar los núcleos de población y sus entornos inmediatos. Entre los nombres vernáculos que se le otorgan mencionamos en primer lugar los que hacen referencia a la técnica de caza más característica de esta especie, conocida como cernido, que consiste en un vuelo estacionario durante el que permanece casi inmóvil, entre 10 y 20m de altura, esperando avistar alguna presa para lanzarse en picado hacia ella o descender lentamente en vertical sobre la misma. A este grupo de vernáculos pertenecen cernidera (La Carballeda, Los Valles), cerremícalo (Sayago y Tierra del Pan), tecedor o tejedor (Sanabria: el movimiento de alas del cernido recuerda al que realizan los brazos del tejedor trabajando en el telar) y tentetieso o tentepino (Sayago: referido a su posición estática en el aire durante el cernido).

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Asimismo, aparecen denominaciones que hacen referencia a sus preferencias tróficas, como ratonero (Sayago) o grillero (Toro). Pero el grupo más abundante de vernáculos son los que, de modo muy confuso, comparte con otras rapaces diurnas de pequeñas o medianas dimensiones, tales como gavilucho o aguilucho (en gran parte de la provincia), gavilán (Aliste, Tierra de Alba y Sayago), azor chiquito (Aliste) o alcotán (Campos). Finalmente, en las comarcas más septentrionales (Sanabria, Carballeda, Los Valles) encontramos talina, antanina o antanino como nombres tradicionales para ésta y otras pequeñas rapaces.