Un carril bici en el corredor industrial de Roales: la solución para evitar multas a trabajadores que se desplazan en patinete

Ante las multas de 200 euros impuestas a empleados que se desplazan en patinete eléctrico a sus puestos de trabajo en industrias situadas en el corredor de Roales y del propio municipio, el Ayuntamiento ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la adecuación de un carril bici desde la capital zamorana que, además de evitar sanciones, permitiría mejorar la seguridad en un tramo que soporta una elevada densidad de vehículos y de peatones.

El alcalde, David García, ha recordado que, conjuntamente con el Ayuntamiento de Zamora, el de Roales ya solicitó hace más de dos años la adecuación de un carril bici que conectara la capital con el municipio.

El objetivo prioritario de esta petición era mejorar la movilidad sostenible en el corredor industrial y su entorno, al concentrar un elevado número de empresas pequeñas y medianas, así como una de las más importantes de la provincia, Freigel, que en la actualidad cuenta con una plantilla de 244 trabajadores.

"Hablamos continuamente de movilidad sostenible, pero lo que realmente hay que hacer es ayudar a la gente humilde que quiere trabajar", subrayó García, a quien empleados de empresas situadas en el corredor y en Roales han trasladado su malestar tras ser multados por circular por la zona en patinete eléctrico al carecer de otro medio de transporte para desplazarse a su puesto de trabajo.

Normativa

Ante esta situación, personas que han sido sancionadas con 200 euros han confesado al alcalde su predisposición a "no seguir trabajando", especialmente aquellas contratadas por empresas de trabajo temporal, cuando "con un carril bici se solucionaría el problema". Recordó García que la normativa actual de Tráfico establece la prohibición de circular con patinete eléctrico por "vías extraurbanas", por lo que no pueden transitar por el corredor de Roales.

Por este motivo y, para ofrecer una solución a las personas que no disponen de otro medio de transporte, el Ayuntamiento de Roales ha vuelto a reclamar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que en el corredor habilite un carril bici, por el que sí podrían circular patinetes eléctricos.

En este punto, García matizó que, tras realizar la propuesta hace más de dos años junto al Ayuntamiento de Zamora, en la capital sí se han llevado a cabo trabajos de humanización de sus travesías con el fin de mejorar la movilidad sostenible y la seguridad de conductores y peatones, proyecto que "pensé que se iba a expandir a Roales", aunque finalmente no se ha ejecutado.

El alcalde de Roales aseguró que en el corredor industrial "hay espacio para hacer el carril bici" y, en su opinión, el motivo por el que no se ha ejecutado hasta ahora es porque "cuesta dinero".

Por último, subrayó que "queremos que la gente se quede en Zamora", pero este objetivo tan solo se conseguirá si "la gente puede trabajar" para poder desarrollar su proyecto de vida en la provincia.