Sayago critica el retraso para acceder a una plaza en una residencia pública de mayores: "supone años de espera"

Sayago ha celebrado este sábado una nueva concentración, y ya van 228, para reclamar una sanidad pública digna para los pueblos de la zona básica de salud, aunque también ha apoyado la reivindicación para que se mantenga abierta la residencia de los Tres Árboles de la capital y ha vuelto a exigir la creación de una unidad de ictus en Zamora.

Durante el acto de protesta, los vecinos de Sayago han respaldado la petición para que no se cierre la residencia de los Tres Árboles, ya que el cese de su actividad supondría la pérdida de plazas para personas mayores, en una de las provincias de España más envejecidas.

De hecho, la plataforma en defensa de la sanidad pública de Sayago ha destacado el "importante servicio" que prestan las residencias de mayores, aunque también ha cuestionado que el acceso a una plaza de un centro geriátrico público "supone años de espera", lo que conlleva la "desviación" de la demanda a los privados, que suponen un importante esfuerzo económico y que "no todas las pensiones pueden soportar".

En la concentración celebrada este sábado, la plataforma también ha reiterado la necesidad de que la Junta cumpla una "promesa electoral" y ponga en marcha en la provincia de Zamora una unidad de ictus que, como remarcó, "ha pasado a ser un sueño inalcanzable".

Los vecinos de Sayago que han secundado la concentración han vuelto a exigir "medidas sencillas", pero muy importantes para la asistencia sanitaria de los pueblos de la comarca. Así, han reclamado que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos en días y horas que conozcan todos los vecinos o que se elimine la cita previa.

Por último, la plataforma ha vuelto a insistir en que la sanidad pública es un derecho y que los vecinos de los pueblos no son "ciudadanos de segunda, al margen de incidir en que la despoblación del medio rural se combate manteniendo los servicios públicos.