Dos incendios intencionados y uno en investigación durante la tarde de este sábado en Zamora

Durante este primer sábado de septiembre se han registrado en la provincia cuatro siniestros que han movilizado medios del operativo Infocal de la Junta de Castilla y León para prevención y extinción de incendios forestales.

Uno de ellos, que tuvo lugar en Villardondiego, movilizó cuatro medios terrestres, dos más fueron extinguidos a lo largo de la tarde en Carrascal y San Cristóbal de Entreviñas y el tercero, en Almaraz de Duero, ha seguido activo hasta caída la noche.

Dos focos provocados

A falta de conocer el motivo del tercer foco de la tarde, la Junta ha determinado la causa probable de los siniestros ocurridos tanto en Carrascal como en San Cristóbal de Entreviñas y los ha catalogado como intencionados.

El primero de ellos, que inició a las 16.48 horas en las inmediaciones del Duero, al lado de la Carretera de Carrascal, movilizó a 13 medios, tres de ellos aéreos, para sofocar un incendio que calcinó casi cuatro hectáreas de superficie agrícola hasta ser extinguido a las 19.23.

Más tarde, a las 18.23 horas de la tarde, se dio aviso de otro fuego que también resultó ser provocado. Este tuvo lugar en las afueras de San Cristóbal de Entreviñas, y movilizó a seis medios terrestres hasta ser sofocado a las 21.15 horas de la misma tarde. En el incendio se quemaron un total de ocho hectáreas y media, de las cuales ocho eran superficie agrícola y 0,6 hectáreas de pasto.

Alerta en Almaraz

Seis medios del operativo Infocal continúan sofocando el último de los incendios que han alertado esta tarde de sábado en la provincia, que tuvo lugar en las inmediaciones de la carretera de Almaraz de Duero, la ZA-P-2223. Tanto la causa como el perímetro afectado están aún bajo investigación, pero la Junta de Castilla y León mantiene asignados dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, una autobomba y una cuadrilla helitransportada para sofocar el incendio lo antes posible.