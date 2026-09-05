Un incendio esta noche en Las Torres de Aliste pone en peligro una nave de trabajo: esto es lo que ha pasado

Un incendio producido en las últimas horas en Las Torres de Aliste ha obligado a los bomberos del parque "Tierras de Aliste" del Consorcio de la Diputación Provincial de Zamora a intervenir durante esta noche. El principal temor era que las llamas, que afectaron a superficie de rastrojo aún por determinar, invadieran una nave de trabajo aneja al foco del fuego. La rápida actuación de los bomberos con base en San Vitero evitó la extensión del incendio forestal registrado en el pueblo zamorano, un anejo del Ayuntamiento de Mahíde.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los agentes tras recibir el aviso del Centro de Emergencias de Castilla y León 112 en torno a las 21.30 horas de la noche.

Los agentes del Consorcio durante la extinción del incendio en Las Torres. / Diputación de Zamora

En las labores de extinción participaron, junto a los efectivos del Parque Tierras de Aliste de la Diputación de Zamora, un vehículo autobomba de la Junta de Castilla y León así como un agente medioambiental que evitaron con su trabajo conjunto daños en la nave. También se desplazaron hasta el lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil, que colaboraron con el dispositivo.

Bomberos del Consorcio durante la actuación en el incendio de Las Torres de Aliste. / Diputación de Zamora

Otros incendios forestales

En la mañana de hoy, sábado, permanecen activos 12 incendios en Castilla y León, ninguno de ellos registrado en la provincia de Zamora. El que más preocupa es el registrado ayer a mediodía en Arza (Burgos), si bien dos más en la provincia de León continúan activos a esta hora. El de Pereruela (Zamora) registrado durante la madrugada de este viernes ya se ha dado por extinguido