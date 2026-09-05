Carbajales de Alba marida sabores tradicionales y artesanía en el "mercado" de sus fiestas

Carbajales de Alba se ha convertido este sábado en el perfecto escaparate para exaltar la calidad de productos zamoranos y de la artesanía local. El "Mercado Artesanal y de Alimentación" organizado con motivo de las fiestas patronales en honor de la Virgen de los Árboles, reunió a un total de 23 expositores.

En su segunda edición, el certamen concitó el interés de numerosos vecinos y visitantes, que recorrieron los diferentes puestos instalados en la Plaza Mayor para probar y comprar alimentos tan reconocidos como el pan de Carbajales, al margen de otros elaborados por pequeños empresarios de la provincia, tales como quesos o miel.

Puesto de objetos realizados en tres dimensiones. / Alba Prieto

De hecho, uno de los cometidos principales de la "feria" es apoyar a pequeños productores, tanto locales como de la provincia, a la hora de promocionar y comercializar unas elaboraciones artesanales de contrastada calidad.

En este sentido, el alcalde, Roberto Fuentes, destacó que de los 23 puestos de venta instalados en la Plaza Mayor, tan solo dos procedían de fuera de la provincia de Zamora, en concreto, recalaron en Carbajales desde Galicia y Santander.

Visitantes recorren puestos de artesanos locales en la feria. / Alba Prieto

El certamen también sirvió para divulgar la belleza y vistosidad de uno de los emblemas de la localidad: el bordado carbajalino. En este sentido, Fuentes reconoció que los visitantes pudieron admirar al detalle un bordado artesanal que forma parte de la identidad del pueblo y que es uno de sus principales embajadores.

De hecho, el bordado carbajalino y el pan que se elabora en la localidad han sido, en parte, las "estrellas" de una feria que, como confirmó el alcalde, tendrá continuidad en el tiempo, ya que en tan solo dos ediciones, se ha consolidado como uno de los principales atractivos de las fiestas patronales en honor de la Virgen de los Árboles, al margen de sus ancestrales espantos taurinos.

Vecinos y visitantes también pudieron adquirir, al margen de pan, miel o queso, artículos de bisutería, otros elaborados con madera, lana o cuero, así como objetos creados con una impresora de tres dimensiones.

Dos productoras de miel y queso, en sus puntos de venta. / Alba Prieto

Al margen del "Mercado Artesanal y de Alimentación", Carbajales disfrutará este sábado de otros actos organizados con motivo de sus fiestas, tales como la II edición de "San Zacarías Interpeñas", una cena de hermanamiento o un concierto de flamenco.

Los festejos proseguirán este domingo 6 de septiembre con un "vermú torero", la carrera de cintas, el desfile de peñas al ritmo de una charanga, la tradicional "puchera popular", el pregón oficial de las fiestas y una discomovida en la Plaza Mayor.