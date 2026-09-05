"Apenas se veía, era todo selva": la ardua tarea para reconvertir en una ruta de senderismo los bancales abandonados de un pueblo de Zamora

Un despejado sendero marca el camino ascendente hasta el mirador conocido como Teso la Horca en Venialbo. El cambio es considerable teniendo en cuenta que hace unas semanas "apenas se veía, era todo selva", confirma Elena González. Detrás de la voz de esta ingeniera agrónoma se esconde el trabajo coordinado y laborioso de los ocho alumnos del Programa Mixto de Formación y Empleo que encaran la recta final de un proyecto tan ambicioso como necesario: recuperar y adecuar las rutas naturales y paisajísticas emblemáticas en el municipio.

Una doble apuesta enfocada en el revulsivo que supone para Venialbo el turismo (con su propia área de caravanas) y que al tiempo redunda en las necesarias actuaciones de prevención de incendios forestales. La ruta de Las Alamedas (o Pozas) se encuentra en una zona de bancales, antaño utilizado por los propietarios de las fincas como pequeños huertos particulares que ahora han quedado sin trabajar.

El abandono agrícola ha dado paso a un paisaje atípico en la comarca de Tierra del Vino -reconoce el alcalde Jesús Vara que "sorprende encontrarse en medio de la meseta castellana con un paisaje similar al de Sanabria"- por su densa vegetación y abundancia en agua. La presencia de masa vegetal era tal que invadía los caminos y "a veces no sabíamos por dónde continuar", confiesa la coordinadora del programa. Con todo, matiza, se trata de un trabajo "agradecido porque enseguida se aprecian los avances", mientras señala una de las escaleras construidas por los propios alumnos. El orgullo es palpable.

En la coronación del teso, los alumnos avanzan en las labores de limpieza y desbroce en otra zona "invadida, pero que ha quedado de ensueño". Dos antiguos bancos restaurados invitan al senderista a disfrutar de unas privilegiadas vistas del núcleo urbano rodeado de un monte de utilidad pública de mil hectáreas de extensión y de praderas comunales que se extienden desde Sanzoles hasta El Piñero, con un total de 200 hectáreas de superficie.

Punto de partida del anillo de seguridad

El programa, que combina teoría y práctica en la especialidad de Actividades Auxiliares en Conservación y Mejora de Montes, ha permitido avanzar en labores silvícolas de desbroces, podas de limpieza y clareos tanto fuera como dentro del municipio. Apunta Vara a que este proyecto sienta el punto de partida para avanzar en el tan reivindicado anillo de seguridad como muro de contención de los incendios forestales para los núcleos de población.

Trazar esta franja perimetral de 100 metros alrededor del casco urbano requeriría un notable esfuerzo tanto manual como administrativo. Y es que, como pasa en buena parte de los pueblos, son muchas las fincas cuyos propietarios están pendientes de localizar, lo que dificulta asegurar las obligatorias labores de limpieza.

Durante el recorrido de unos dos kilómetros y dificultad media, los alumnos aprovechan para refrescarse en la fuente del Macho (o del Cuerno), estrechamente unida a un ritual de fertilidad ya perdido entre las parejas de recién casados. Después de la boda "y una vez verificada por el párroco, los novios, padrinos y acompañamiento se dirigían hacia este manantial de agua natural". Rememora Vara cómo "se les daba de beber agua de esta fuente en un cuerno de buey", un símbolo íntimamente ligado con el pueblo celta.

Una sucesión de charaíces y pozas se mantienen incólumes al paso del tiempo y fieles guardianes de tradiciones ya extintas, pero "que hay que poner en valor", apunta el regidor municipal. Hasta una de ellas ascendían las mujeres para lavar la ropa y posteriormente tenderla en el suelo a la espera que el sol la secase por completo. "Y vuelta a atender al ganado y a sus labores".

Coordinado por Elena González junto al monitor Jonathan Berrocal, el programa aún debe rematar los trabajos selvícolas pendientes previo a acometer la instalación de las señales indicativas de una segunda ruta de senderismo de 15 kilómetros que discurre por los Miradores de Talanda.

El trabajo que queda por delante no es menor y "daría para contratar a dos personas durante todo el año", reconocen. Venialbo encadena ya ocho ediciones del Programa Mixto de Formación y Empleo organizado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y financiada con fondos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Una herramienta que, pone en valor el alcalde, sirve para ofrecer una nueva ventana laboral a personas desempleadas en el medio rural. "Queremos que la población apueste por los pueblos y el trabajo es una pieza fundamental", recuerda.