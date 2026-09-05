De Aliste a Tenerife: el viaje de "Manteos y Monteras" para compartir con los canarios el folclore popular

La Raya de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) ha mostrado lo mejor y más variado de su cultura tradicional en las Islas Canarias, gracias a la iniciativa de la Agrupación Alistana de Folclore “Manteos y Monteras”, entidad presidida por Domingo Miguel Pérez, de Samir de los Caños, nacida el 4 de febrero de 2011, y convertida por méritos propios en un referente de la recuperación y fomento del folclore en la Península Ibérica.

Tras un ajetreado verano animando las fiestas patronales de los pueblos zamoranos, con alrededor de 68 actuaciones, los folcloristas rayanos viajaron alrededor de 4.112 kilómetros (2.056 de ida y otros tantos de vuelta) hasta Tenerife. “El viaje ha sido largo, por carretera y en avión, pero ha merecido la pena para llevar nuestras costumbres y tradiciones a Canarias” sentencian dos de los fundadores de "Manteos y Monteras", Andrés Castaño y Ludy Domínguez.

El X Festival “Teguaco” de la villa de Tegueste en Tenerife contó con la participación tres grupos de la isla, “Danza de las Cintas de la Guachería” de los Realejos, Danza de las Flores de Tegueste y Agrupación Folclórica Teguaco, siendo los invitados especiales “Manteos y Monteras”.

El grupo de “Manteos y Monteras”, dirigido Cristian Román Barrigón, está integrado por 56 folcloristas, hombres y mujeres, entre danzantes y músicos, de los cuales viajaron a Canarias 40, de 13 pueblos, el máximo permitido por la organización del evento.

Tola y Alcañices fueron los que más folcloristas aportaron, ocho cada uno, seguidos de Samir de los Caños cuatro, y Gallegos del Campo, Nuez, Sarracín y Matellanes con tres, además de otros de Figueruela de Arriba, Moveros, San Juan del Rebollar, Pino del Oro, Ferreras de Arriba, San Vitero y San Vicente de la Cabeza.

Recepción y visita guiada

Tras la llegada al aeropuerto de “Los Rodeos” en Tenerife la organización recogía a los folcloristas alistanos llevándoles a su lugar de estancia: el Campo de Lucha de Tegueste. Posteriormente, fueron recibidos en el Ayuntamiento de la villa de Tegueste que les daba una calurosa bienvenida con una visita turística y cultural guiada para darles a conocer los rincones, la historia y el patrimonio material e inmaterial de la población tinerfeña.

La Agrupación Teguaco, promotora del festival, agasajó a los folcloristas alistanos con un exquisito almuerzo canario, en el que los acompañó la junta directiva. Tras el almuerzo se organizaron tres grupos y cada uno de ellos, acompañados por un guía, realizaron una visita para conocer Bajamar y sus alrededores: “las Islas Canarias, como Aliste, son preciosas”.

El grupo alistano mostró y cautivó a los asistentes con bailes, tonadas, cantares y músicas de la provincia de Zamora, muy en particular de las tierras de Aliste, pero también de otras zonas como Sanabria, Alba, Tábara, La Carballeda y Tierra del Pan. Canarios y turistas se quedaron prendados de la belleza de la indumentaria tradicional alistana por sus “colores y elegancia en estado puro”.

Tegueste es, a decir de los entendidos, la población tinerfeña que mejor ha sabido conservar sus tradiciones y su folclore. Bajo su eslogan “Tegueste donde las raíces se encuentran y la tradición cobra vida” se volcó en todo momento con los folcloristas alistanos deshaciéndose en el trato y las atenciones, desde la subida al Teide a la plantación de un drago, planta simbólica de Canarias.

Los integrantes de "Manteos y Monteras" viven un sábado ya más turístico y, tras desayunar, en el Premendado Pacheco salieron en guagua para conocer la isla de Tenerife y de algunos de sus paisajes más representativos por el Teide, Norte, Sur y la Playa.

El danzante más joven que viajó fue David Martín Poyo, de Tola, con solo 9 años y la mayor, Lidia Fernández Sanabria, de 68 años y vecina de Figueruela de Arriba. “Un auténtico éxito” según Cristian Román.

Un fin de semana de folclore y fraternidad entre los alistanos y canarios y, para sellar esos lazos de amistad y hermanamiento, la Agrupación Folclórica Teguaco y "Manteos y Monteras" plantarán un árbol, un Drago, “como símbolo de que, aunque nuestros caminos estén lejos, nuestras tradiciones y nuestra amistad pueden crecer juntas”.