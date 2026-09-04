La Virgen del Carmen tardobarroca que sobrevivió a un incendio en Corrales del Vino recupera su esplendor

En contadas ocasiones se encuentra un restaurador con una talla afectada por un fuego del que todos hablan, pero nadie recuerda. Es el caso de Carmen García Villarejo, restauradora de Camarzana de Tera, y encargada junto a Pilar Garrido Aguado de devolver la imagen de la Virgen del Carmen de Corrales del Vino a su estado original.

Una tarea a todas luces compleja a tenor de las alteraciones sufridas por el paso del tiempo y los posteriores tratamientos con el propósito de ocultar la madera quemada durante el incendio que en 1879 devoró el retablo mayor de la iglesia de Santa María Magdalena. Únicamente la imagen mariana salió aparentemente indemne de las llamas.

El deficitario estado de la talla obligó a alargar el proceso de intervención hasta el medio año, casi el doble frente al calendario de intervención inicialmente previsto. La pérdida patrimonial fue tal que, siglo y medio después, son muchos en el pueblo los que tienen conocimiento de aquel terrible incendio, "si bien ninguno lo conocimos de primera mano", matiza Miguel Mateos, presidente de la Cofradía del Santísimo Cristo Corralino que ha impulsado junto a la Diócesis de Zamora la recuperación de la talla de 1,9 metros de alto.

Pocos afortunados han tenido la oportunidad de contemplar al detalle la imagen de la Virgen del Carmen, ubicada en el camarín del retablo mayor, y por lo tanto de conocer su estado real. Para explorar su intrahistoria, García Villarejo recurrió al Catálogo Monumental de la Provincia de Zamora. Entre archivos, descubrió que el retablo afectado por el incendio sustituyó a otro primitivo renacentista que contenía 32 tablas y otras imágenes.

Detalle de la mano derecha de la Virgen del Carmen afectada por el incendio y el paso del tiempo. / C. G. V.

El análisis del estado de conservación de la imagen ya pasaba por el ojo crítico de esta restauradora con más de 30 años de experiencia en la recuperación de pintura sobre tabla, pintura mural y escultura. Licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, desarrolló su primera etapa laboral en Barcelona para poner ya en el año 2000 rumbo a su tierra natal.

Ya en el taller, Carmen y Pilar pudieron comprobar que la imagen mariana, con una estética propia del periodo tardobarroco de finales del siglo XVIII, había sido objeto de diversas alteraciones producidas por el envejecimiento natural de los materiales, la acción atmosférica y biológica, así como por las intervenciones realizadas por el hombre. Poco quedaba del esplendor inicial de una talla originalmente policromada con aplicaciones de plata, dorados y estofados, de su hábito carmelitano y amplio manto decorado con motivos vegetales y cenefas doradas.

En su memoria, García Villarejo repara en pérdidas de volumen de la escultura, así como en la rotura de tres dedos de la mano derecha de la Virgen y del Niño que aparece sentado sobre su brazo. La mezcla del humo de combustión de cirios o lámparas de aceite, mezclada con el polvo ambiental, habían oscurecido la imagen atenuando el colorido de la policromía y el brillo de oro, lo que se suma numerosas ampollas por efecto del calor o proximidad de las llamas.

El tratamiento para recuperar la imagen incluyó una limpieza superficial y otra exhaustiva, desinsectación y desinfección contra insectos xilófagos y fijación. El proceso obligó a eliminar el repinte aplicado de los ropajes "de forma tosca e incluso sobre la policromía inicial", descubriendo las zonas quemadas "donde se pudo ver que la madera era carbón en algunas zonas".

Las dos restauradoras de la imagen: Pilar García Aguado (derecha) limpiando unas tablas y Carmen García Villarejo reintegrando una tabla. / Cedida / C.G.V.

El proceso incluyó el ensamblado de piezas desencoladas "como el brazo derecho de la Virgen y el frontal del Niño que se despegó al realizar el traslado debido a la falta de poder adhesivo de la cola". Asimismo, se restituyeron los dedos que faltaban y los pliegues de los ropajes afectados por el incendio "lo más acorde que se pudo a la talla original". Por último, se sellaron grietas y se procedió a una reintegración cromática con un barnizado final.

Concluido el proceso, la imagen mariana regresó a su camarín acompañada de una iluminación acorde a las medidas de conservación y mantenimiento realizadas por el equipo de conservación. Entre las recomendaciones se incluye una humedad continua del 50-60%, evitar oscilaciones bruscas de temperatura, humedad e iluminación así como la luz solar directa, alejarla de velas y la cera resultante y restringir su limpieza a un plumero.

La satisfacción por el resultado final no deja lugar a dudas: "Ha quedado preciosa", concluye Miguel Mateos, no sin adelantar la intención de la Cofradía de organizar próximamente un acto religioso con el que celebrar el regreso de tan querida imagen para el pueblo corralino.