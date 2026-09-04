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Un incendio en Pereruela moviliza hasta catorce medios esta madrugada: el fuego sigue activo

Las causas del fuego, declarado a las 5 de la mañana, se desconocen por el momento

Los servicios de extinción trabajan en Pereruela.

Los servicios de extinción trabajan en Pereruela. / Cedida

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T. S.

Un incendio forestal declarado a las cinco de esta mañana en Pereruela (Zamora) ha movilizado esta madrugada hasta a 14 medios para intentar sofocar un fuego cuyas causas se desconocen por el momento.

Aunque sigue activo en este momento, el operativo ya se ha reducido a nueve medios entre agentes medioabientales, cuadrillas terrestres, bulldozer y autombombas.

Los bomberos intervienen en el incendio de Pereruela.

Los bomberos intervienen en el incendio de Pereruela. / Cedida

Se trata del único incendio que este viernes está declarado en la provincia de Zamora a pesar de las altas temperaturas motivadas por la nueva ola de calor que se alargará en Zamora hasta, al menos, este sábado.

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En lo que se refiere a los incendios de la comunidad autónoma, en este momento hay siete incendios activos en Castilla y León a mayores del de Zamora: uno en León (Sosas de Laciana), dos en Valladolid (Mojados y Bustillo de Chaves), otro en Ávila (Burgohondo), dos en Burgos (Salas de Bureba y Palazuelos de Muño) y otro en Palencia (Magaz de Pisuerga), aunque la mayoría están ya controlados.

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