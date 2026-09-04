Deberes para la Junta: El Consejo Regional Agrario reclama un crédito extraordinario para paliar la crisis de cerealistas y apicultores

La crisis del sector cerealista centró la reunión de Consejo Agrario Regional celebrada en Salamanca, en el que el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, en consonancia con las organizaciones agrarias, anunció que reclamará a la Junta un crédito extraordinario, que equipare la inyección económica de 150 millones de euros aportados por el Ministerio de Agricultura para paliar las pérdidas de los agricultores por el aumento de los costes.

Por el momento, Pino ha ofrecido una primera partida en concepto de ayudas de 30 millones de euros, de los que 20 procederían del presupuesto de la consejería y el resto, 10 millones, se obtendrán de la reserva de crisis de la Unión Europea, a la que ya se ha adherido la comunidad. En principio, las ayudas llegarán a los cerealistas y también a los apicultores, otro sector que atraviesa una delicada situación, a finales de este año o principios del 2027.

Por otra parte, el consejero señaló que a lo largo del mes de agosto se ha perfilado el borrador de una orden que será analizada en conjunto con las organizaciones agrarias, con el fin de que las ayudas se puedan aplicar con celeridad a un sector, el cerealista, que en la actualidad precisa “liquidez” para hacer frente a los gastos de la nueva campaña de siembra.

La línea de ayudas anunciada por Pino cuenta con el respaldo de las organizaciones agrarias, aunque, como precisó Lorenzo Rivera, presidente de COAG Zamora, es necesario aumentar el presupuesto de la consejería de Agricultura en los próximos ejercicios para hacer frente a las necesidades reales del sector primario y después de que haya asumido también las competencias en Medio Ambiente.

Remarcó Rivera que el sector cerealista precisa ayudas con urgencia, después de tres campañas con pérdidas y de que, en la última, no se hayan alcanzado ni los 5 millones de producción, con unos costes “cada vez más altos” y unos precios que calificó de “migajas”.

Por estos motivos, resaltó la importancia de que la Junta apoye al sector cerealista para que “sea rentable” y poder mantener así la superficie de siembra que, en las últimas campañas, ha rondado los dos millones de hectáreas en una comunidad, Castilla y León, que aglutina el 45% de la producción nacional de cereal. De no obtener el respaldo esperado, como auguró el responsable de COAG en Zamora, muchos agricultores optarán por sembrar en sus parcelas otros cultivos.

Del mismo modo, incidió en la importancia de apoyar al sector apícola por la “bajísima producción de miel” y porque los apicultores tendrán que tratar sus colmenas a nivel sanitario para “salvar” la cosecha del próximo año, a pesar de los exiguos beneficios que obtienen.

Ayudas de la PAC

Durante el Consejo Regional Agrario, Pino también abordó con las organizaciones agrarias la situación de las ayudas de la PAC y aseguró que su consejería está trabajando para adelantar al máximo el anticipo correspondiente a este año. Así, una vez que el FEGA facilite la información técnica necesaria, la precisión es poder realizar transferencias a los beneficiarios en torno a los días 24 y 25 de septiembre.

Del mismo modo, anunció que la consejería ha adoptado medidas de flexibilidad de la PAC cuando han concurrido circunstancias excepcionales, con la intención de ofrecer seguridad jurídica y evitar penalizaciones derivadas de situaciones meteorológicas extraordinarias. El consejero también trasladó a las organizaciones agrarias que, a corto plazo, se abonarán unos 12 millones de euros adicionales correspondientes a la liquidación de la ayuda básica a la renta de la campaña 2025.

La incorporación de jóvenes y la modernización de explotaciones también fueron analizadas durante la reunión. En este sentido, Pino recordó que en julio se aprobaron pagos por 15,8 millones de euros destinados al relevo generacional, modernización de instalacoines y sucesión.

Respecto a la última convocatoria de ayudas correspondiente a 2025, recientemente se ha incrementado su presupuesto hasta alcanzar los 115 millones de euros para poder atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos y criterios establecidos y no tener que denegar ninguna. Además, a lo largo del mes de septiembre está previsto resolver la totalidad de las ayudas pendientes a la incorporación de jóvenes de la citada convocatoria y en octubre, las correspondientes a planes de mejora. Además, la consejería prevé realizar en octubre una nueva convocatoria de ayudas a incorporación y modernización con cargo al PEPAC 2023-2027.

En el Consejo Regional Agrario, Pino también anunció que se van a elaborar estudios sobre los costes de determinados cultivos como la uva o el cereal, semejantes a los que ya se han publicado sobre la patata, aunque también se analizarán los gastos derivados de la producción de leche en el sector ganadero.

Sanidad animal

Durante la reunión, también compartió con las organizaciones agrarias las diferentes actuaciones en sanidad animal, especialmente en relación con la enfermedad de Newcastle, tuberculosis, brucelosis y lengua azul. En la actualidad, como reconoció el presidente de COAG Zamora, la que más preocupa es la enfermedad de Newcastle, de la que se han detectado 29 focos en Castilla y León, que han obligado a sacrificar más de 1,8 millones de aves.

Aunque a lo largo del último mes no ha aparecido ningún foco nuevo, Rivera confirmó que, en las explotaciones afectadas, para las que reclamó ayudas por las pérdidas ocasionadas, se ha realizado un vaciado sanitario, que dará a paso a una “prueba centinela” con la que se podrá comprobar, a través de pollos sin vacunar, si la enfermedad persiste en las instalaciones.

En la reunión del Consejo Regional Agrario también se planteó la necesidad de “atajar” el problema de la fauna salvaje y de los accidentes que provocan en carreteras de Zamora y de otras provincias de la comunidad. Una de las medidas planteadas es ampliar la declaración de emergencia cinegética para las hembras del ciervo y los jabalíes, especie para la que también se podrían ampliar los permisos destinados a realizar capturas y controlar su población.