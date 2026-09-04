Corrales del Vino, capital del flamenco con una "muestra pura y racial" del cante jerezano

Los aficionados al flamenco tienen una cita el domingo 13 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, con el festival que se celebrará en el Teatro de Corrales del Vino con motivo de las fiestas de la localidad. El espectáculo se ha presentado este viernes como una “muestra antológica muy pura y racial” del flamenco de Jerez y de los puertos, ya que reunirá sobre el escenario del Teatro al cantaor Luis Perdiguero, acompañado al toque por el guitarrista Nono Reyes y, a las palmas, por Cepa Núñez y Gaspar Fernández.

El vicepresidente de la peña flamenca “Amigos del Cante”, Félix Rodríguez, ha sido el encargado de desgranar los detalles del festival flamenco que definió como “muy completo” y que permitirá a los aficionados disfrutar de un “cantador gitano de raza”, en alusión a Luis Perdiguero, que en numerosas ocasiones ha visitado la provincia, la última el pasado mes de febrero con motivo del homenaje que la peña rindió al guitarrista Antonio Carrión. Aunque nació en Málaga, Perdiguero reside en la actualidad en Jerez y pertenece a una estirpe flamenca muy arraigada, tal y como señaló Rodríguez.

De Nono Reyes subrayó que, en la actualidad, es una de las grandes figuras de la guitarra de acompañamiento, a la vez que resaltó el talento de dos palmeros o “jaleadores” como Cepa Núñez y Gaspar Fernández, que también participarán en el espectáculo.

En representación de “Amigos del Cante”, Eduardo Abril, reconoció que el gran reto que se ha marcado la peña zamorana es acercar el flamenco a los pueblos de la provincia. En este punto, aseguró que desde hace más de 50 años la peña trabaja con este objetivo y actúa como “eslabón” para compartir la pasión de sus socios con aficionados de pueblos de Zamora y, por este motivo, que Corrales del Vino acoja un festival tan importante es “motivo de orgullo”.

De hecho, no dudó al afirmar que en la provincia “quedan” dos referentes del flamenco, en alusión a los certámenes que se celebran en Villaralbo y en Corrales del Vino, que contribuyen a expandir la afición en Zamora y a acercar el flamenco a los vecinos del medio rural.

Por su parte, el alcalde, José Miguel Bermejo, destacó el “orgullo” que para Corrales del Vino supone acoger un certamen flamenco de “gran categoría” y deseó que el pueblo se llene el 13 de septiembre de aficionados al cante jondo.

Por último, Laura Huertos, técnico de comunicación de Caja Rural agradeció el trabajo realizado por la peña flamenca para seguir promocionando la cultura en la provincia y por conformar “carteles de gran nivel” como el diseñado para el festival que se celebrará en Corrales del Vino, del que auguró que será un éxito.

La entrada para disfrutar del festival flamenco es gratuita hasta completar el aforo de 300 personas del Teatro de Corrales del Vino. El Ayuntamiento organiza el certamen flamenco, que cuenta con la dirección artística de la peña “Amigos del Cante” y que será presentado por Félix Rodríguez.