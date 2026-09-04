Castromil y San Ciprián podrán acceder a ayudas por los daños provocados por un incendio

Las localidades de Castromil y San Ciprián, que pertenecen al municipio de Hermisende, han sido incluidas por la Junta de Castilla y León en la relación de afectadas por los incendios forestales registrados durante el presente verano en la comunidad.

La inclusión de ambas localidades zamoranas, permitirá que puedan acceder a las ayudas previstas en un acuerdo adoptado por la Junta, por el que se han programado diferentes actuaciones para la recuperación de las zonas en las que se han registrado daños provocados por incendios forestales.

Al margen de Castromil y San Ciprián, la Junta ha incluido otras localidades enclavadas en las provincias de León y Segovia, en el listado de las que podrán acceder a ayudas y a planes de recuperación para hacer frente a los daños provocados por el fuego.

En concreto, a la citada relación también se han sumado los núcleos poblacionales de Los Ángeles de San Rafael, Vegas de Matute, Navas de San Antonio, El Espinar, Villacastín, Zarzuela del Monte y Valdeprados, en la provincia de Segovia y Rodanillo, que pertenece al Ayuntamiento de Bembibre, en León.

Además, Los Ángeles de San Rafael, Vegas de Matute, Castromil y San Ciprián se incorporan al listado de localidades afectadas por la evacuación de sus vecinos como consecuencia de los incendios forestales.

El fuego que afectó a Castromil y a San Ciprián, que obligó a evacuar a 190 vecinos, se originó el 15 de agosto en La Tejera y llegó a alcanzar el máximo nivel de gravedad por su proximidad a ambas localidades. Tres días más tarde, el fuego pudo ser estabilizado por los medios de extinción de la Junta movilizados a Hermisende.