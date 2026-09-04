De los baúles a las “solanas”: Andavías tira del hilo para tejer su memoria colectiva

"Hay prendas que son mucho más que prendas. Guardan historias, momentos, costumbres y recuerdos de quienes las llevaron y de todo un pueblo".

Esta reflexión es el punto de partida del proyecto "Memoria de forma. Ven a tomar el fresco" que cobró vida en Andavías y que, además de poner en valor el patrimonio textil de Tierra del Pan, también reivindicó la importancia de las tradicionales "solanas" de los pueblos como un "lugar cotidiano" de encuentro y que contribuye a combatir la soledad.

La iniciativa permitió a vecinos y visitantes recorrer un total de seis solanas en las que mujeres de Andavías exhibieron prendas rescatadas previamente de baúles y armarios y que, en algunos casos, vistieron sus antepasados, con la intención de tejer en comunidad la memoria colectiva del pueblo.

Además, las vecinas de Andavías actuaron en todo momento como custodias e intérpretes del patrimonio, invitando a los visitantes a acercarse, entablar conversación y descubrir la biografía y los afectos que se esconden detrás de los remiendos y costuras de cada pieza.

La promotora y responsable de la dirección artística a través de "El Cinematógrafo", Raquel Prieto, reconoció que las solanas de Andavías se convirtieron en el marco idóneo para exhibir un rico patrimonio textil que, además de evocar épocas pasadas y otras formas de vida, permitieron rescatar historias.

De hecho, la iniciativa situó el gesto cotidiano de la reunión en la calle en diálogo con las prácticas de creadoras contemporáneas como Teresa Lanceta, además de adoptar metodologías conceptuales del artista Pedro G. Romero sobre el archivo dinámico y comunitario.

Su formación en historia del arte y en gestión cultural, así como su participación en talleres del ámbito textil con diferentes artistas y su colaboración con la asociación La Morana, sirvieron de base a Prieto para dar forma a una iniciativa que ha tenido una gran acogida en Andavías y en la que se han implicado activamente las vecinas.

De hecho, como reconoció, la idea de poner en marcha el proyecto surgió precisamente en una solana cuando una vecina le mostró un "mandil viejo". Tras admirar la prenda compartió con su propietaria que aquel "trapo", en cualquier otro lugar se exhibiría en un museo y que sería sometida a los cuidados necesarios para garantizar su conservación.

Aquella experiencia sirvió también para que las vecinas reunidas en la solana comenzaran a compartir historias y recuerdos que conforman la "memoria común" de Andavías.

Del mismo modo, comenzaron a "tirar del hilo" y tras escuchar la propuesta de Prieto abrieron con decisión los baúles, lo que permitió comprobar que las prendas de vestir que conservaban "hablan de nuestra cultura y nuestra memoria colectiva", además de establecer una relación directa con las personas que las lucieron y su forma de vida.

Ropajes antiguos

De ese trabajo previo realizado durante el verano, las vecinas han rescatado diferentes prendas de vestir, muchas de ellas de ropa interior, como antiguos corpiños o bragas largas abiertas porque, en otras épocas, las mujeres orinaban de pie.

En esta búsqueda de ropajes antiguos también se hallaron vestidos de boda negros, faldones con los que se acristianaban a los niños, zapatos, una casaca, un traje de boda de hombre o numerosos "volantes".

De todas las prendas recuperadas para el proyecto, Prieto destacó un mantón que una vecina de 93 años, Remedios, convirtió en un abrigo y que definió como "una obra de arte".

El trabajo previo de campo también sirvió para que una de las colaboradoras del proyecto, que pertenece a La Morana, corroborara que un modelo de falda denominado "Tartán" es una prenda propia de Andavías, aunque "se la apropiara Salamanca".

Catalogación

El proyecto "Memoria de forma. Ven a tomar el fresco", además de revalorizar el patrimonio textil que se conserva en el pueblo, catalogará todas las prendas recuperadas, trabajo en el que Prieto cuenta con la colaboración de varias jóvenes que, además de descubrir una parte del pasado de Andavías, han decidido contribuir a su puesta en valor. La idea final es editar un catálogo que detalle la indumentaria recuperada, publicación para la que se solicitarán ayudas.

Al margen de exhibir prendas de vestir centenarias y recrear escenas del pasado del pueblo, la iniciativa también ha servido para poner en valor las tradicionales solanas, un "espacio social muy potente" que favorece la interrelación entre los vecinos y que, además, ayuda a combatir la soledad, especialmente de las personas mayores porque "se sienten acompañadas".

Prieto realizó una valoración positiva de la novedosa iniciativa que ha servido para "darnos cuenta de lo que tenemos en los baúles", prendas antiguas que "construyen la memoria" de las familias a las que pertenecen y la "colectiva" del pueblo.

Por último, animó a aquellas personas que conservan ropajes antiguos a que "no los tiren", a que los conserven y a que los exhiban para "compartir" esa memoria colectiva que forja la identidad de un pueblo.

En el proyecto ideado por "El Cinematógrafo" han colaborado Carmen Salvador González, Vera Malillos Prieto, Natalia Viñas Blanco y Mara Poyo Cabezas, aunque también ha contado con el apoyo de vecinas de Andavías, la asociación cultural León Felipe, la comisión de fiestas y el Ayuntamiento de la localidad.