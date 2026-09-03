Roberto Fuentes, alcalde de Carbajales: "La Virgen de Árboles lucirá en la procesión del día 8 su traje de Bordados Carbajalinos"

Roberto Fuentes Gervás, nacido el día 27 de julio de 1975, es actualmente el alcalde del Ayuntamiento de Carbajales de Alba, un pueblo que vive en estos días y hasta el día 10 de septiembre inmerso en las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Árboles patrona de la Villa y de la Tierra de Alba.

¿Cuales son las prioridades para usted como alcalde y para la Corporación Municipal del Ayuntamiento que preside?

La Corporación Municipal nos marcamos a principios de legislatura como objetivo prioritario, allá por el mes de junio de 2023, mejorar en la medida de nuestras posibilidades, con la ayuda de otras administraciones como la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora, la calidad de vida en el pueblo para que quienes aquí residen o nos visitan puedan a lo largo de todo el año puedan contar y disfrutar con todos los derechos, prestaciones y comodidades. La prioridad absoluta está siendo trabajar y actuar para ofrecer unas infraestructuras urbanas y unos servicios públicos acordes con los tiempos y necesidad, algo que vamos logrando con el apoyo de todos.

Unos de los grandes y graves problemas que se encontraron hace ya ocho años al llegar al Ayuntamiento fue el grave deterioro de la red urbana de abastecimiento de agua.

La verdad es que era con diferencia el mayor problema de Carbajales pues daba igual el caudal de los acuíferos que abastecen al pueblo pues se perdía más agua en fugas en la red que consumíamos los vecinos. EL problema se ha solucionado y la clave ha estado en renovar la mayor parte de la red mediante la eliminación de las viejas tuberías de uralita o PVC por las de polietileno con muchas más y mejores prestaciones y durabilidad, además de menos propensa a las fugas. Ahora mismo ya tenemos renovada más del 80% de la red de abastecimiento. Garantizar en cantidad y en calidad el abastecimiento domiciliario de agua potable era y es prioritario.

¿Qué proyectos tienen y marcha y para ejecutar a corto plazo?

En infraestructuras urbanas estamos afrontando la mejora del alumbrado público en las entradas de la carretera que viene de Fonfría y de Losilla y en la que viene de Muga. En breve afrontaremos la nueva pavimentación con aglomerado de las calles Moral Chica, Chariz y La Hormiga. Con la ayuda de la Diputación de Zamora afrontaremos la restauración exterior e interior del Museo del Traje Carbajalino con 75.000 euros de inversión. Asimismo, ya está contratada a Construcciones Aliste la reconstrucción del muro del Pabellón Cubierto con 123.000 euros de coste.

Una Villa con historia y con valores ¿Qué ha supuesto para Carbajales el Premio Cultural 2026 de Caja Rural de Zamora a los Bordados Carbajalinos?

Un orgullo y más viniendo de una entidad con el prestigio de Caja Rural siempre implicada en fomentar el desarrollo social, cultural, económico y humano en la provincia de Zamora, apoyando a los pueblos y a los zamoranos. Los Bordados Carbajalinos son, sin lugar a dudas, el emblema de la Villa de Carbajales y el reconocimiento de Caja Rural de Zamora es ante todo un homenaje a todas aquellas mujeres carbajalinas y bordadoras que con su arte, saber y su trabajo, puntada a puntada, han permitido durante siglos la supervivencia de los Bordados Carbajalinos, unas auténticas joyas de la indumentaria tradicional quizás únicas en el mundo por su belleza y laboriosidad pues las bordadoras necesitan de mucha sabiduría y horas para elaborar un traje carbajalino.

¿Cómo se presentan las fiestas en honor a la Virgen de Árboles?

Bien y con mucha ilusión. Son los días más importantes del año, unas jornadas que propician el reencuentro de emigrantes, familiares y allegados, por lo cual hemos preparado un programa del pueblo y para el pueblo, donde podamos ser partícipes todos: niños, jóvenes y mayores. La organización y el patrocinio corre a cargo del Ayuntamiento y este año se ha creado una Comisión de Peñas a la que quiero agradecer su compromiso y participación en la organización de los actos. Solo en la tradicional Puchera participarán más de mil personas para la degustación de carne de Ternera de Aliste con patatas y 40 hogazas de pan carbajalino de dos kilos cada una.

¿Que día se le venera y en que consisten los actos?

El día grande coincide siempre con el 8 de septiembre destacando la misa, la procesión y la ofrenda floral actos a los que pedimos que manteniéndose la tradición de siglos donde los devotos le acompañan ataviados con la indumentaria tradicional. La propia Virgen de Árboles cuenta para procesionar con su propio traje de Bordados Carbajalinos como una carbajalina más. Los rituales religiosos son muy emotivos, más aún si cabe, viendo sus devotos, hombres y mujeres, niños, jóvenes y mayores luciendo en su honor una prendas que son auténticas joyas. También nos acompañará el grupo de folclore Doña Urraca.

Son las de Carbajales unas fiestas afamadas y donde otros de los protagonistas son los toros.

Las fiestas patronales, como en todos los pueblos, son los días más importantes del año pues favorecen la presencia, participación y reencuentro de los vecinos residentes y de los que un día se vieron obligados a emigrar por motivos de estudios y trabajo y rehicieron sus vidas lejos de la tierra que les vio nacer, a la que nunca olvida y a la que procuran regresar aunque solo sea una vez al año y coincidiendo con las fiestas. Desde el Ayuntamiento, con el apoyo de las peñas, intentamos ofrecer un programa amplio y variado para que los festejos sean de todos y para todos. Los "Espantos" son lo que más gente congrega. Este año el día 8 solaremos desde los Corrales de la Cañada cuatro toros y seis bueyes y el día 10 tres toros y dos bueyes.