¿Quién tiene el tomate más grande de Aliste? Se busca al rey del tomate alistano
San Vitero celebrará la II Feria del Tomate de Aliste y la I Feria Hortícola y de Productos de Nuestra Tierra el próximo 13 de septiembre
¿Crees que tu huerta tiene el tomate más grande de la comarca de Aliste?. Si la respuesta es afirmativa, ve apuntando la fecha y el lugar: 13 de septiembre en San Vitero. El municipio celebrará la II Feria del Tomate de Aliste en busca del "Rey del tomate alistano" y los participantes, solo con llevar su pieza, se llevarán un obsequio, aunque el premio se lo llevará el tomate más grande cultivado en Aliste en un evento que busca posicionar la huerta local como referente de calidad en Zamora.
Además, la cita gastronómica y agrícola será doble porque también se celebrará por primera vez la Feria Hortícola y de Productos de Nuestra Tierra. Tras una primera edición centrada exclusivamente en poner en valor el tomate autóctono de la comarca, la organización amplía el escaparate con su vertiente hortícola para promocionar la diversidad de alimentos de proximidad de Aliste.
La jornada reunirá a productores, agricultores y vecinos en una feria concebida para impulsar la economía rural y destacar la autenticidad y el sabor de los productos hortofrutícolas de la zona.
El encuentro está organizado por el Ayuntamiento de San Vitero y cuenta con el patrocinio y colaboración de Caja Rural de Zamora, Saboriarte (Aliste en tu boca) y Campo Aliste (Selección Gourmet).
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