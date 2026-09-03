Ocio
Un taller de adornos de Navidad llena de magia San Martín de Castañeda
Casi una veintena de niños, la mayoría acompañados por sus familiares, han acudido para elaborar las estrellas que lucirá su árbol
Irene López Alonso
La comisión de fiestas de San Martín de Castañeda ha organizado un taller infantil de adornos de Navidad como una de las actividades previas a los días de fiestas. Esta jornada surge ligada al taller de astronomía, puesto que: "vamos a mirar las estrellas, también vamos a crear algunas para que los niños se las puedan llevar y decorar sus árboles de Navidad", señala Sandra Torriel.
Sandra y su hermana Esther, colaboradoras de la comisión de este año, son las encargadas de impartir el taller. Su idea surge de la continuidad temática de los astros, pensaron que sería bonito continuar con las estrellas y trasladarla también a la Navidad. Así nació este taller creativo, en el que los participantes pueden elaborar sus propios adornos con goma EVA, llevárselos a casa como recuerdo para después colgarlos en el árbol de Navidad.
El local de las escuelas de San Martín de Castañeda es el espacio que se ha convertido en un pequeño taller de ayudantes de la navidad, en pleno septiembre. El desarrollo de la actividad es sencillo y está pensado para que los niños puedan participar activamente. Primero, utilizan unas plantillas que deben recortar y después preparan y decoran las piezas de goma EVA. Para garantizar la seguridad de los más pequeños, las adultas se encargan de la parte que requiere el uso de silicona caliente.
Casi veinte niños, la mayoría acompañados por sus familiares, han acudido al taller para elaborar estas estrellas, una actividad que combina creatividad y participación. n
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