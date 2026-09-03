"Todos a una" para salvar a un joven buitre leonado atrapado en Vega de Villalobos
El ejemplar permanecía con su ala atrapada en una rama seca de un chopo del país
E. V.
Nadie miró para otro lado a la hora de salvar la vida de un joven buitre leonado en Vega de Villalobos. El ejemplar permanecía atrapado en un chopo del país sin poder levantar el vuelo dado que una de sus alas había quedado "ensartada" en una rama seca.
Una situación imposible de obviar para uno de los vecinos que, nada más percatarse del peligro que corría el ave, dio aviso. Son muchos los ejemplares de aves rapaces que mueren al quedar colgados de ramas u otros elementos, la mayoría de las veces por agotamiento o lesiones graves derivadas de los brucos intentos del propio animal para tratar de liberarse.
Hasta la zona se desplazaron agentes medioambientales de la comarca forestal de Benavente junto a agentes del Grupo de Intervención en Altura (GRIA), un equipo de élite formado por Agentes de la Junta de Castilla y León especializados en técnicas de escalada y trabajos verticales, provenientes de la Carballeda y de Sanabria.
Valiéndose de la ayuda de una máquina "manitou" o carretilla todoterreno ofrecida por un vecino de la localidad, los agentes iniciario la delicada tarea de liberación del ala, unos trabajos que se prolongaron durante dos horas hasta las 13 horas de este jueves.
El ave rapaz ha sido trasladado al Centro de Recepción y Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Villaralbo, instalaciones en las que permanecerá hasta asegurar su completa recuperación previo a su puesta en libertad.
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