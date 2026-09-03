Energía
Impacto crítico en las Lagunas de Villafáfila y plazos incumplidos, argumentos para pedir la paralización de las plantas de hidrógeno verde de Granja de Moreruela
Ecologistas Zamora anuncia que presentará un recurso de reposición contra la autorización ambiental de las dos industrias energéticas que extraerán conjuntamente unos 234 millones de litros de agua al año del acuífero Villafáfila
Plazos incumplidos y alto impacto en una reserva natural protegida. Esos son los dos argumentos principales que esgrime el grupo Ecologistas Zamora para pedir la paralización de las dos plantas de hidrógeno verde de Granja de Moreruela a las que la Junta de Castilla y León ha concedido autorización ambiental esta semana.
Las instalaciones, según ha advertido este jueves en un comunicado, tendrán un "impacto crítico" en la reserva natural de las Lagunas de Villafáfila y en pueblos de la comarca zamorana de Tierra de Campos.
La agrupación ha alertado de la incidencia que esas instalaciones pueden tener sobre los recursos hídricos de la zona y del complejo lagunar, ya que ambos proyectos cuentan con concesiones de aguas subterráneas procedentes del acuífero Villafáfila del que conjuntamente extraerán 233.911,4 metros cúbicos de agua al año, lo que supone casi 234 millones de litros.
Ecologistas Zamora ha sostenido que existen motivos para la paralización cautelar de los proyectos y ha anunciado que solicitará esa interrupción, además de presentar un recurso de reposición contra las autorizaciones medioambientales.
A juicio de esa organización, los informes esgrimidos por la Junta para sostener que la extracción de agua no tendría efectos negativos sobre las lagunas de Villafáfila, la mayor reserva de aves de Castilla y León, no son suficientes para probar que no habrá afección sobre ese "espacio altamente protegido".
Solicitud de estudios hidrológicos
Por ello, pedirá tener acceso a todos los estudios hidrogeológicos, ensayos de bombeo, modelos numéricos de incertidumbre y los informes preceptivos para poder analizarlos y hacerlo no solo aisladamente de cada uno de los dos proyectos de plantas de hidrógeno que se han tramitado en paralelo, sino de forma conjunta.
El grupo ecologista zamorano ha denunciado las "trabas burocráticas" por parte de la Administración autonómica a la hora de tener acceso al expediente completo de las plantas al utilizar "maniobras formalistas" para su entrega, como la exigencia del uso exclusivo de un formulario normalizado.
La petición de información de Ecologistas Zamora ha venido motivada porque la propia Junta de Castilla y León reconoce en su resolución la vulneración del plazo máximo de seis meses que fija la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León para resolver y notificar la autorización ambiental.
Petición de transparencia en los informes
Al respecto, la Administración autonómica justificó la demora a "la solicitud de informes preceptivos y determinantes, así como de los requerimientos de subsanación y aportación de documentos practicados durante la instrucción del expediente", pero, según los ecologistas se desconoce de qué informes se trata, si fueron publicados y cómo y qué fecha determinó jurídicamente la Junta para reiniciar el cómputo del plazo de seis meses.
El colectivo quiere verificar la trazabilidad completa del procedimiento al sospechar que la Junta ha podido vulnerar el plazo máximo legal de seis meses de instrucción mediante "suspensiones genéricas" por solicitudes de informes, sin haber cumplido con la obligación legal de comunicar individualmente dichas interrupciones a las partes interesadas.
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