Desarticulado un punto de venta de droga en Villalpando y tres en Valladolid: hay cuatro detenidos

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado cuatro puntos de venta de drogas en las provincias de Valladolid y Zamora dentro de la denominada operación 'Celatar' que se ha saldado con cuatro personas detenidas en calidad de integrantes de un grupo criminal dedicado al narcotráfico. Uno de ellos ya ha ingresado en prisión, el considerado cabecilla del grupo.

Estos presuntos delincuentes operaban principalmente en los entornos de los municipios de San Pedro de Latarce (Valladolid) y Villalpando, si bien se han podido constatar otros dos puntos de venta de drogas en la localidad vallisoletana de Villanueva de los Caballeros.

Durante la operación se han intervenido 265 gramos de cocaína, más de 30.000 euros en efectivo, un vehículo presuntamente utilizado para la actividad delictiva, así como diverso instrumental para la elaboración y distribución de las dosis.

La investigación arrancó gracias a dos notas anónimas que alertaron de la situación detallando tanto las personas, lugares y formas en las que realizaban las operaciones de tráfico de drogas. La colaboración ciudadana permitió así iniciar las primeras investigaciones en agosto del pasado año 2025 constatando la existencia de cuatro puntos de venta de estupefacientes, dos de ellos ubicados en la localidad de San Pedro de Latarce, uno en Villanueva de los Caballeros, ambos en la provincia de Valladolid y otro en Villalpando.

Los agentes llevaron a cabo dos registros domiciliarios el pasado 31 de agosto y uno en un establecimiento ubicado en San Pedro de Latarce que se saldó con la aprehensión de droga y donde residía el presunto líder del grupo criminal, quien suministraba la droga al resto del grupo.

Se considera que el cabecilla de la trama era además el encargado de blanquear los beneficios de la venta de la droga y llevaba un nivel de vida no acorde a sus ingresos ordinarios. En la operación han participado más de treinta agentes, de diversas especialidades de la Guardia Civil de Valladolid.

En total se calcula que el valor de las sustancias estupefacientes intervenidas podría haber superado los 15.000 euros en el mercado ilícito. Por su parte, los vehículos intervenidos han quedado a disposición de la autoridad judicial.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial la cual decretó el ingreso en prisión provisional del cabecilla de la organización.