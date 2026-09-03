Cuatro autónomos afectados por el incendio de Fermoselle se suman a las ayudas de 5.500 euros

La Consejería de Economía y Hacienda ha informado favorablemente de la aprobación de 25 nuevas solicitudes de ayuda a autónomos y pymes afectados por los incendios provocados este año en las provincias de Ávila y Zamora por valor de 137.500 euros. En concreto, se ha aprobado el pago urgente de 5.500 euros a cuatro autónomos radicados en Fermoselle, Fornillos de Fermoselle, Fornillos y Mámoles.

Con esta aprobación ya son quince los autónomos beneficiarios por esta convocatoria urgente de ayudas que han percibido esta prestación que compensa la interrupción de su actividad por el incendio declarado el pasado 29 de julio en el término de Fermoselle.

La aprobación se enmarca en el cuarto bloque de ayudas se alcanza hasta la fecha un total de 100 solicitudes aprobadas de autónomos y pymes por valor de 550.000 euros, tras la aprobación en los tres últimos Consejos de Gobierno de 75 ayudas por valor de 412.500 euros.

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona. Con estas subvenciones se compensa en un plazo muy breve a las empresas que han sufrido daños directos por el fuego que les impide desarrollar con normalidad su actividad económica, así como a aquellas que están teniendo un impacto negativo en su facturación debido a la disminución en la afluencia de turistas como consecuencia de estos incendios. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata.

La Junta ha facilitado la cuenta de correo electrónico infoempresas.incendios@jcyl.es y el teléfono 012 para atender consultas relacionadas con la convocatoria de ayudas que tienen como objetivo incentivar la recuperación económica en las zonas afectadas por los incendios.