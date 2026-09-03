Castilla y León recibirá 33 millones del Fondo de Solidaridad de la UE para paliar los daños del agosto negro de 2025

Castilla y León contará con 32,7 millones de euros procedentes del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) par paliar los severos daños medioambientales, sociales y económicos provocados por la tercera ola de incendios forestales que azotó el territorio español en el verano de 2025.

Fue agosto del pasado año un mes negro para el país que ha percibido una asignación de 120,55 millones de euros procedentes del Fondo de Solidaridad de la UE. El Consejo de la Unión Europea aprobó dicha cantidad el pasado mes de junio, procediendo el Ministerio de Hacienda a distribuir los fondos entre las administraciones beneficiarias en función de la estimación de gasto elegible incurrido por la Administración General del Estado y las distintas administraciones autonómicas.

Por comunidades autónomas, Castilla y León y Galicia fueron las que mayor volumen de gasto asociado a la catástrofe reportaron, motivo por el cual la comunidad vecina recibirá 18,9 millones de euros.

La ayuda se destinará a sufragar el gasto incurrido en las operaciones de emergencia, atención y reconstrucción realizadas sobre el terreno desde el 8 de agosto de 2025, fecha en la que los gastos de recuperación pasan a ser oficialmente subvencionables.

Dentro del procedimiento habitual del Fondo de Solidaridad, la Comisión Europea aprobó en junio un anticipo del 25% de la ayuda total (30,13 millones de euros), de los que Castilla y León recibirá 8,2 millones.

Castilla y León fue una comunidad especialmente castigada durante el verano de 2025 cuando registró un total de 23 grandes incendios que arrasaron 138.538 hectáreas. La cifra multiplicó por siete el promedio de superficie arrasada durante la campaña estival de incendios del último decenio.

La zona más devastada fue el oeste de la comunidad que concentró nueve de cada diez hectáreas calcinadas durante el verano del pasado año con el siguiente reparto: León (87.068), Zamora (27.896) con la mente en los fuegos declarados en Molezuelas de la Carballeda, Porto y Gallegos del Río, y Salamanca (11.373 hectáreas).

Complementar los esfuerzos ante grandes catástrofes

El objetivo del FSUE es complementar los esfuerzos de los Estados afectados por graves desastres naturales y emergencias graves. Para ello, cubre parte del gasto público destinado a las operaciones urgentes de primera necesidad y de recuperación como la restauración de infraestructuras críticas (reparación urgente y puesta en marcha de servicios públicos básicos), protección del entorno y la cultura (limpieza de las zonas siniestradas, consolidación de infraestructuras preventivas y protección del patrimonio cultural dañado) y servicios ciudadanos inmediatos que incluyen la financiación de los servicios de rescate de emergencia y la provisión de alojamientos temporales para las familias que perdieron sus hogares o tuvieron que ser evacuadas.

Este nuevo paquete de ayuda comunitaria consolida la senda de apoyo de la Unión Europea ante los efectos de las catástrofes climáticas como la DANA de Valencia por la que se aprobó la concesión de 946 millones de euros con cargo al FSUE. Aquella subvención fue la segunda mayor cuantía otorgada en la historia de este mecanismo.

En esta ocasión, la dotación propuesta para España supone el 84% del total de un paquete global de 144 millones que también asiste a las grandes inundaciones sufridas en Rumanía en mayo de 2025 y a Chipre por los incendios forestales del mes de julio del pasado año.