Zamora aparca los mojones de hormigón por hitos georreferenciados en sus concentraciones parcelarias
El nuevo sistema más fácil de instalar aporta una mayor información al propietario de las nuevas fincas resultantes en zonas de concentración que suman más de 2.800 hectáreas
En total se instalarán 26.100 nuevos hitos de señalización y 300 juegos de herramientas reutilizables para las concentraciones de Ávila, Burgos, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora
E. V.
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ha aprobado la adquisición de 26.100 nuevos hitos de señalización y 300 juegos de herramientas reutilizables para el replanteo de las fincas resultantes de las concentraciones parcelarias finalizadas durante 2026.
La actuación, que supone una inversión de 261.083 euros cofinanciados con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, permitirá incorporar un nuevo sistema de identificación en sustitución del tradicional mojón de hormigón. Estos hitos, realizados en resina, se caracterizan por su mayor sencillez en la instalación y eficiencia al incorporar un un sistema de identificación individual georreferenciada que facilitará la localización de la finca y permitirá disponer de información precisa para los trabajos de replanteo y gestión de las parcelas resultantes.
Los nuevos hitos incorporan además otra ventaja operativa como es la facilidad de reposición de los mismos cuando resulte necesario.
Esta medida responde a una forma de trabajar basada en la modernización, la simplificación y la utilidad práctica para agricultores y propietarios, de manera que la sustitución de los sistemas tradicionales por otros más sencillos de colocar y que aportan una mayor información al propietario permite avanzar en la modernización y facilitar la gestión.
Más de 2.800 hectáreas durante 2026 y comienzos de 2027
El plan de amojonamientos previsto para 2026 y comienzos de 2027 contempla actuaciones en zonas de concentración parcelaria de Ávila, Burgos, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, con una superficie conjunta superior a 2.800 hectáreas.
Entre ellas se encuentran Gallegos de San Vicente, en Ávila; Alfoz de Quintanadueñas-Segundo Sector, en Burgos; Valtiendas II y Santo Tomé del Puerto-Sigueruelo, en Segovia; varias zonas de Ágreda, en Soria; San Román de Hornija II y Castronuño II, en Valladolid; y Canal de San José-Demarcación 1, en Zamora.
La adquisición se integra en las actuaciones de apoyo a los procesos de concentración parcelaria desarrolladas por la Dirección General de Desarrollo Rural durante 2026.
Con esta actuación, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental busca seguir avanzando en la modernización de los procesos de concentración parcelaria mediante soluciones que simplifiquen el trabajo técnico, faciliten la gestión y ofrezcan un mejor servicio a agricultores y propietarios.
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