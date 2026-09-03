Carbajales de Alba se ha metido de lleno en las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Árboles, una de las "Siete Hermanas" de España y Portugal, con un amplio, variado y atractivo programa organizado y patrocinado por el Ayuntamiento, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Roberto Fuentes Gervás, con la colaboración de la Comisión de Peñas.

Carbajales acogerá el 8 y 10 de septiembre los ancestrales espantos con 7 toros y 12 bueyes

Los amantes del jolgorio, de los toros, las verbenas, la gastronomía y el folclore en su esencia más pura tienen una cita obligada en un histórico pueblo, de gentes acogedoras, cuna de ilustres y de tradiciones, que tiene abiertas sus puertas de par en par los 365 días del año: quien allí vaya será recibido como un carbajalino o una carbajalina más, porque allí nadie es ni se siente forastero.

Carbajales acogerá el 8 y 10 de septiembre los ancestrales espantos con 7 toros y 12 bueyes

Un taller de primeros auxilios abrirá los actos del jueves 3 de septiembre en el Ayuntamiento, lugar donde también tendrá lugar a las 12.00 el concurso de dibujo infantil. Atractivo tardeo donde el folclore tradicional será el protagonista a partir de las 18.00 horas en la Plaza Mayor con la actuación de Doña Urraca uno de los grupos más históricos de coros y danzas de la provincia de Zamora y de los principales exponentes de la indumentaria de Bordados Carbajalinos. A la media noche, "El Fugitivo" (Lo Segao) solamente para personas mayores de 18 años.

El viernes 4 de septiembre, a las 11.00 horas, salida en la Plaza Mayor de la Ruta Ciclista abierta a la participación de ciclistas de todas las edades. A las 17.00 horas hinchables y juegos para todos en la Plaza Mayor. Primera velada nocturna de baile con la música de la disco móvil DJ Rayo. Los actos del sábado 5 de septiembre se iniciarán a las 11.00 horas en Plaza Mayor con el Mercado de Productos de la Tierra y Artesanía. Por la tarde, a las 17.30 horas, está programada la II Edición Interpeñas San Zacarías. A las 21.00 horas tendrá lugar la cena de hermanamiento de las peñas en la Plaza Mayor. A las 23.30 concierto flamenco con La Keka en la Plaza Mayor. El DJ Pablo Gutiérrez animará los bailes nocturnos con su música.

Domingo 6 de abril con vermú torero para iniciará la jornada a las 13.30 horas con la actuación de la cantante Miriam Ferreras en el Bar Mallorca. Tardeo de tradiciones populares a partir de las 17.00 horas con la tradicional carrera de cintas en La Era que estará amenizada por la charanga Manaita Rumbera. La cita gastronómica típica de los festejos carbajalinos llegará a las 21.30 horas con la exquisita Puchera. A las 23.30 horas, todos a la Plaza Mayor para escuchar el pregón oficial de las fiestas. La disco móvil Kilómetro 0 animará el cotarro.

Los Corrales de la Cañada acogerán el lunes 7 de septiembre, a las 13.00 horas, la llegada de las reses para los ancestrales Espantos Carbajalinos con la animación del grupo folclórico Los Chirlos de Domez de Alba. Media hora después vermú torero en el Bar La Viña con el grupo Agüita Salá. Primer encierro taurino por las calles del pueblo a las 19.00 horas. La verbena popular estará animada por la macrodiscoteca Electromoón.

Día Grande

El martes 8 de septiembre, Día Grande, misa y la procesión en honor a la patrona Nuestra Señora la Virgen de Árboles a las 12.00 con la tradicional ofrenda flora. Con motivo del reconocimiento de la Fundación Caja Rural de Zamora con el Premio Cultural 2026 se ruega a todos los carbajalinos y carbajalinos asistir a los actos religiosos luciendo la indumentaria tradicional carbajalina. Acompañamiento del grupo Doña Urraca luciendo los trajes carbajalinos. A las 17. 30 horas tradicional espanto taurino con más de 200 años de antigüedad con 4 toros y 6 bueyes desde los Corrales de la Cañada. Coincidiendo con la media noche dará comienzo la verbena popular con la orquesta Garden hasta altas horas de la madrugada.

El miércoles 9 de septiembre, a las 12.00 horas, tendrá lugar la misa solemne y la bendición de la Plaza Mayor y procesión. Este día el vermú torero tendrá lugar con música tradicional en el Bar Nuevo. Las calles del pueblo acogerán a las 18.00 horas el encierro con cuatro vacas. Verbena popular amenizada por la macro discoteca La Zona en la Plaza Mayor.

Jornada fin de fiestas par el jueves 10 de septiembre que comenzará a las 8.00 de la mañana con la toma de aguardiente y dulces en la Plaza Mayor. El segundo espanto tradicional dará comienzo a las 17.30 horas en los Corrales de la Cañada.