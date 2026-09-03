La "avalancha" de macroproyectos renovables pone en jaque las alegaciones en tiempo: "No damos abasto"

"Una locura". Así define el presidente y portavoz de la plataforma Zamora en Pie, Jenaro Leal, la "avalancha" de megaproyectos destinados a la producción de energía de origen sostenible que ponen en jaque la presentación de alegaciones y el inicio de procedimientos judiciales en tiempo y forma.

Asegura Leal que "es tal la avalancha de proyectos que" las diferentes asociaciones locales "no dan abasto". Unas palabras que pronuncia ante las recientes autorizaciones ambientales a las plantas de hidrógeno verde promovidas por Inari Solar y UTU Solar en el término de Granja de Moreruela y que conllevará la captación de 234.000 millones de litros al año del acuífero de Villafáfila.

Las resoluciones publicadas por la Junta de Castilla y León en el Boletín Oficial de la comunidad (Bocyl) abre el periodo de un mes para interponer un recurso potestativo de reposición. En caso de resolución negativo o de falta de respuesta, el siguiente paso sería acudir a los juzgados mediante la vía contencioso-administrativa.

Unos procedimientos que desde la federación Zamora en Pie confía en que las asociaciones locales impulsen si bien, "con el volumen actual de proyectos que están proliferando en la provincia se llega hasta donde se llega", confiesa.

Vertidos al embalse de Ricobayo

Sobre estos proyectos de producción de hidrógeno verde, la federación pone el acento tanto en el impacto negativo derivado del volumen de agua captada del acuífero como en el potencial contaminador derivado del proceso de electrólisis necesario para descomponer las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno.

Leal no entiende cómo la Confederación Hidrográfica del Duero, en calidad de organismo competente de la cuenca, autoriza nuevas concesiones mientras paralelamente "instala contadores en las redes de abastecimiento municipal para controlar lo que gastan los municipios". Una situación a la que suma, recuerda, las continuas restricciones de riego en la zona.

En cuanto a los vertidos, la federación calcula que cada una de estas plantas podrían verter "unos 50.000 metros cúbicos de aguas residuales" que irían "directos al embalse" de Ricobayo. Solo el proyecto denominado Ricobayo I promovido por UTU Solar contempla el vertido de 48.430 metros cúbicos anuales de agua de rechazo procedente de la planta desmineralizadora, del sistema de refrigeración, del lavado de filtros y de la columna de intercambio iónico.